Невилл назвал «позорным» пенальти в пользу сборной Англии на Евро-2024
Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл назвал «позорным» пенальти в ворота голландцев в полуфинале чемпионата Европы в матче с Англией. Его слова приводит The Mirror.
«Как защитник, я считаю, что назначение такого пенальти — это абсолютно позорное решение в любой игре, не говоря уж о таком важном матче. Он просто пытался заблокировать удар. Для меня это не пенальти. Это даже близко не пенальти», — сказал Невилл.
По его словам, игроки сборной Англии особо не просили назначить пенальти в эпизоде, который предшествовал пенальти.
Эпизод, о котором говорит Невилл, относится к первому тайму. При счете 1:0 в пользу голландцев Гарри Кейн ударил по воротам. Однако в процессе удара его нога попала в ногу соперника — Дензела Дюмфриса. Сначала судейская бригада во главе с Феликсом Цвайером однозначно показала удар от ворот. Однако после просмотра видеоповтора судья поменял решение и назначил пенальти, который закончился голом.
Встреча в итоге завершилась победой англичан со счетом 2:1. В финале 14 июля они сыграют с испанцами.