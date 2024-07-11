Невилл назвал «позорным» пенальти в пользу сборной Англии на Евро-2024

По мнению Гари Невилла, судейская бригада во главе с Феликсом Цвайером ошибочно назначила пенальти в ворота голландцев в полуфинале Евро в матче с англичанами. Они в итоге выиграли со счетом 2:1

Гари Невилл (Фото: imago sportfotodienst / Global look press)

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл назвал «позорным» пенальти в ворота голландцев в полуфинале чемпионата Европы в матче с Англией. Его слова приводит The Mirror.

«Как защитник, я считаю, что назначение такого пенальти — это абсолютно позорное решение в любой игре, не говоря уж о таком важном матче. Он просто пытался заблокировать удар. Для меня это не пенальти. Это даже близко не пенальти», — сказал Невилл.

По его словам, игроки сборной Англии особо не просили назначить пенальти в эпизоде, который предшествовал пенальти.

Эпизод, о котором говорит Невилл, относится к первому тайму. При счете 1:0 в пользу голландцев Гарри Кейн ударил по воротам. Однако в процессе удара его нога попала в ногу соперника — Дензела Дюмфриса. Сначала судейская бригада во главе с Феликсом Цвайером однозначно показала удар от ворот. Однако после просмотра видеоповтора судья поменял решение и назначил пенальти, который закончился голом.

Встреча в итоге завершилась победой англичан со счетом 2:1. В финале 14 июля они сыграют с испанцами.