Форвард сборной Англии Олли Уоткинс вышел на замену на 81-й минуте и забил победный гол на 91-й

Олли Уоткинс (Фото: Richard Pelham / Getty Images)

Нападающий сборной Англии Олли Уоткинс признан лучшим игроком полуфинального матча Евро-2024 против команды Нидерландов. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Уоткинс вышел на замену на 81-й минуте и забил победный гол на 91-й. Англичане выиграли со счетом 2:1 и вышли в финал чемпионата Европы, где сыграют против Испании.

«Это невероятно — я ждал этого момента несколько недель. Мне потребовалось много тяжелой работы, чтобы достичь того, что я имею сегодня. Я получил возможность и воспользовался ею обеими руками», — сказал Уоткинс.

Нападающий вышел на замену вместе с Коулом Палмером, который сделал голевую передачу. «Я сказал ему, что мы выйдем на поле, а он будет мне пасовать. Я знал, что как только он получит мяч, он будет искать меня. Когда мяч влетел в ворота, это было лучшее чувство на свете», — добавил Уоткинс.