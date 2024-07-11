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УЕФА назвал лучшего игрока полуфинала Евро Нидерланды — Англия

Уоткинса с победным голом на 91-й минуте признали лучшим игроком полуфинала Евро
Форвард сборной Англии Олли Уоткинс вышел на замену на 81-й минуте и забил победный гол на 91-й
Олли Уоткинс
Олли Уоткинс (Фото: Richard Pelham / Getty Images)

Нападающий сборной Англии Олли Уоткинс признан лучшим игроком полуфинального матча Евро-2024 против команды Нидерландов. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Уоткинс вышел на замену на 81-й минуте и забил победный гол на 91-й. Англичане выиграли со счетом 2:1 и вышли в финал чемпионата Европы, где сыграют против Испании.

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Фото:Justin Setterfield / Getty Images

«Это невероятно — я ждал этого момента несколько недель. Мне потребовалось много тяжелой работы, чтобы достичь того, что я имею сегодня. Я получил возможность и воспользовался ею обеими руками», — сказал Уоткинс.

Нападающий вышел на замену вместе с Коулом Палмером, который сделал голевую передачу. «Я сказал ему, что мы выйдем на поле, а он будет мне пасовать. Я знал, что как только он получит мяч, он будет искать меня. Когда мяч влетел в ворота, это было лучшее чувство на свете», — добавил Уоткинс.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Евро-2024 сборная Англии по футболу сборная Нидерландов по футболу
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