В ЦСКА опровергли переговоры с Личкой и Черчесовым
ЦСКА не обсуждал с чешским тренером Марцелом Личкой ни срок, ни сумму контракта, заявил в телеграм-канале директор московского клуба по коммуникациям Кирилл Брейдо.
Так Брейдо прокомментировал публикацию телеграм-канала «Дай ударить» о якобы предложенном Личке контракте по схеме «1+1» с зарплатой €800 тыс.
«Насколько мы знаем, в планах у Марцела работа в Европе. Также клуб не ведет переговоров со Станиславом Саламовичем (Черчесовым)», — написал Брейдо.
Он отметил, что в ЦСКА не будут комментировать каждую упомянутую в СМИ фамилию, поскольку «разных контактов» у клуба сейчас много, но это не означает наличия переговоров по каждому варианту.
ЦСКА 9 июня сообщил, что контракт Марко Николича будет выкуплен и сербскому тренеру ищут замену.
Личку в начале мая уволили из московского «Динамо», Черчесов в январе расторг контракт со сборной Казахстана.
В прошлом сезоне ЦСКА стал третьим в РПЛ и выиграл Кубок России.
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