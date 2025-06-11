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Спорт ,  
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В ЦСКА опровергли переговоры с Личкой и Черчесовым

ЦСКА 9 июня объявил об уходе Марко Николича. Глава пресс-службы армейцев заявил, что в клубе не будут комментировать каждого упомянутого в СМИ кандидата, но с Личкой и Черчесовым переговоры не велись
Станислав Черчесов
Станислав Черчесов (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

ЦСКА не обсуждал с чешским тренером Марцелом Личкой ни срок, ни сумму контракта, заявил в телеграм-канале директор московского клуба по коммуникациям Кирилл Брейдо.

Так Брейдо прокомментировал публикацию телеграм-канала «Дай ударить» о якобы предложенном Личке контракте по схеме «1+1» с зарплатой €800 тыс.

«Насколько мы знаем, в планах у Марцела работа в Европе. Также клуб не ведет переговоров со Станиславом Саламовичем (Черчесовым)», — написал Брейдо.

Он отметил, что в ЦСКА не будут комментировать каждую упомянутую в СМИ фамилию, поскольку «разных контактов» у клуба сейчас много, но это не означает наличия переговоров по каждому варианту.

ЦСКА 9 июня сообщил, что контракт Марко Николича будет выкуплен и сербскому тренеру ищут замену.

Личку в начале мая уволили из московского «Динамо», Черчесов в январе расторг контракт со сборной Казахстана.

В прошлом сезоне ЦСКА стал третьим в РПЛ и выиграл Кубок России.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

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Футбол ФК ЦСКА Марко Николич Марцел Личка Станислав Черчесов
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