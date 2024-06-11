Сборная Украины разгромила Молдавию в последнем матче перед Евро-2024

Сборная Украины разгромно победила в последнем матче перед Евро-2024

Товарищеская встреча против команды Молдавии завершилась со счетом 4:0. Травму получил защитник «Эвертона» Виталий Миколенко

Фото: Rafal Oleksiewicz / Getty Images

Футболисты сборной Украины обыграли команду Молдавии со счетом 4:0 в товарищеском матче. Встреча прошла в Кишиневе.

Голы забили Роман Яремчук (2-я минута), Виктор Цыганков (43), Артем Довбик (49) и Георгий Судаков (55).

На 30-й минуте из-за травмы был заменен защитник сборной Украины и «Эвертона» Виталий Миколенко.

Сборная Украины провела последний товарищеский матч перед предстоящим чемпионатом Европы.

Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в Берлине, Кельне, Франкфурте-на-Майне, Гельзенкирхене, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене, Штутгарте и Дортмунде.

Украинцы сыграют в группе Е вместе с командами Румынии (17 июня), Словакии (21-го) и Бельгии (26-го).