Сборная Украины разгромно победила в последнем матче перед Евро-2024
Футболисты сборной Украины обыграли команду Молдавии со счетом 4:0 в товарищеском матче. Встреча прошла в Кишиневе.
Голы забили Роман Яремчук (2-я минута), Виктор Цыганков (43), Артем Довбик (49) и Георгий Судаков (55).
На 30-й минуте из-за травмы был заменен защитник сборной Украины и «Эвертона» Виталий Миколенко.
Сборная Украины провела последний товарищеский матч перед предстоящим чемпионатом Европы.
Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в Берлине, Кельне, Франкфурте-на-Майне, Гельзенкирхене, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене, Штутгарте и Дортмунде.
Украинцы сыграют в группе Е вместе с командами Румынии (17 июня), Словакии (21-го) и Бельгии (26-го).