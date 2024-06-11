Экс-защитник «Ливерпуля» и сборной Франции Сако перейдет в «Торпедо» из Кутаиси

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Франции перейдет в грузинский клуб

Защитник Мамаду Сако, на счету которого 29 матчей в составе сборной Франции, продолжит карьеру в «Торпедо» из Кутаиси

Мамаду Сако (Фото: torpedo.ge)

Бывший футболист «Ливерпуля» и сборной Франции Мамаду Сако договорился о переходе в грузинский клуб «Торпедо» из Кутаиси. Об этом сообщается на сайте команды.

34-летний защитник прибудет в Грузию 12 июня для прохождения медосмотра. На следующий день запланирована церемония его представления.

Последним клубом Сако был «Монпелье», где он выступал с 2021 года. В ноябре 2023 года команда расторгла с ним контракт после драки с главным тренером Мишелем Тер-Закаряном.

Ранее Сако выступал за ПСЖ, «Ливерпуль» и «Кристал Пэлас». В составе сборной Франции у него 29 матчей и два гола, он играл на ЧМ-2014.

В прошедшем сезоне «Торпедо» заняло второе место в чемпионате Грузии и будет выступать в квалификационном раунде Лиги конференций.