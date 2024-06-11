Сафиуллин проиграл финалисту Уимблдона Берреттини на старте турнира в Штутгарте

Россиянин проиграл финалисту Уимблдона на старте турнира в Штутгарте

Роман Сафиуллин, который был посеян на турнире под восьмым номером, уступил итальянцу Маттео Берреттини в трех сетах

Роман Сафиуллин (Фото: Julia Rahn / IMAGO / Global Look Press)

Российский теннисист Роман Сафиуллин не смог выйти во второй круг турнира ATP в Штутгарте.

В первом матче 26-летний россиянин, посеянный на турнире под восьмым номером, уступил итальянцу Маттео Берреттини, 95-й ракетке мира, со счетом 6:7 (8:10), 7:5, 5:7.

Следующим соперником 28-летнего Берреттини, финалиста Уимблдона 2021 года, будет победитель пары Маттео Мартино (Франция) — Денис Шаповалов (Канада).

Сафиуллин сейчас занимает 43-е место в рейтинге ATP (четвертый из россиян). Он побеждал на юниорском Australian Open в 2015 году.

Турнир в Штутгарте завершится 16 июня. Призовой фонд соревнований составляет €734,9 тыс.