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Россиянин проиграл финалисту Уимблдона на старте турнира в Штутгарте

Сафиуллин проиграл финалисту Уимблдона Берреттини на старте турнира в Штутгарте
Роман Сафиуллин, который был посеян на турнире под восьмым номером, уступил итальянцу Маттео Берреттини в трех сетах
Роман Сафиуллин
Роман Сафиуллин (Фото: Julia Rahn / IMAGO / Global Look Press)

Российский теннисист Роман Сафиуллин не смог выйти во второй круг турнира ATP в Штутгарте.

В первом матче 26-летний россиянин, посеянный на турнире под восьмым номером, уступил итальянцу Маттео Берреттини, 95-й ракетке мира, со счетом 6:7 (8:10), 7:5, 5:7.

Следующим соперником 28-летнего Берреттини, финалиста Уимблдона 2021 года, будет победитель пары Маттео Мартино (Франция) — Денис Шаповалов (Канада).

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Сафиуллин сейчас занимает 43-е место в рейтинге ATP (четвертый из россиян). Он побеждал на юниорском Australian Open в 2015 году.

Турнир в Штутгарте завершится 16 июня. Призовой фонд соревнований составляет €734,9 тыс.

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Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
теннис Роман Сафиуллин

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