 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Олимпиада-2024 в Париже ,  
0 

Тарпищев рассказал, кто из российских теннисистов сыграет на Олимпиаде

Тарпищев: Мирра Андреева и Медведев выступят на Олимпиаде в Париже
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Глава Федерации тенниса России перечислил игроков, которые в случае допуска выступят в Париже. Это Медведев, Рублев, Хачанов, Сафиуллин, Касаткина, Самсонова, Александрова и Мирра Андреева
Мирра Андреева
Мирра Андреева (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал ТАСС, кто из российских теннисистов должен выступить на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«Если не будет отказов и всех допустят, то у мужчин на Олимпиаде выступят Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов и Роман Сафиуллин, у женщин — Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и Мирра Андреева», — сказал Тарпищев.

17-летняя Андреева получила последнюю путевку благодаря успеху на «Ролан Гаррос», где она накануне обыграла вторую ракетку мира Арину Соболенко из Белоруссии и вышла в полуфинал.

«Это феноменально». Россиянка в 17 лет вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»
Спорт
Мирра Андреева

Большинство участников Олимпиады в Париже в одиночном разряде определится на основании рейтинга ATP и WTA 10 июня. При этом каждую страну могут представлять не более четырех спортсменов в каждом разряде.

Окончательное решение о допуске российских спортсменов примет Международный олимпийский комитет (МОК) после проверки специальной комиссии на соответствие критериям нейтрального статуса.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

АвтоВАЗ назвал стоимость новой Lada Iskra

Сергею Лаврову во время визита в Буркина-Фасо вручили орден Жеребца

В Таллине произошел сильный взрыв. Видео

В центре Петербурга Mitsubishi врезался во внедорожник Aurus. Видео

Лерчек в беседе с РБК назвала себя «амбассадором ФНС»

На ПМЭФ показали генеалогическое древо Владимира Путина

Кадры с презентации новинки АвтоВАЗа Lada Iskra на ПМЭФ

Премьер Индии Нарендра Моди подал в отставку. Подробности

На ПМЭФ показали макет высокоскоростной ЖД-магистрали из Москвы в Петербург

В Подмосковье начался грибной сезон. Фото

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
теннис Шамиль Тарпищев Олимпиада-2024 Даниил Медведев Андрей Рублев (теннисист) Карен Хачанов Роман Сафиуллин Дарья Касаткина Людмила Самсонова Екатерина Александрова Мирра Андреева ...
Материалы по теме
Тарпищев заявил, что Мирра Андреева должна попасть на Олимпиаду
Спорт
17-летняя Мирра Андреева сенсационно вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»
Спорт
Медведев после вылета с «Ролан Гаррос» снялся с турнира в Нидерландах
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 июня
EUR ЦБ: 96,44 (-0,12) Инвестиции, 05 июн, 17:15 Курс доллара на 6 июня
USD ЦБ: 88,74 (-0,01) Инвестиции, 05 июн, 17:15
Минстрой оценил влияние отмены льготной ипотеки на рынок жилья Недвижимость, 12:46
СК возбудил уголовное дело о заказном убийстве на улице в Москве Общество, 12:45
В Кремле назвали страшной аварию с трамваями в Кемерово Общество, 12:42
Песков рассказал о предельно ясных словах Путина о поставках оружия Политика, 12:40
Reuters узнал о переброске кораблей России на Карибы Политика, 12:40
Суд арестовал более 400 объектов по делу экс-совладельца «Азбуки вкуса» Общество, 12:38
РФПИ инвестирует в спорткомплекс «Хоккейный город Сколково» Спорт, 12:38
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Премьер Франции рассказал о перспективах отправки инструкторов на Украину Политика, 12:38
Подруга американца Блэка рассказала подробности конфликта с ним Общество, 12:32
Голос Йоханссон и экраны юзеров Windows: что еще украдет ИИ Pro, 12:31
Гладков сообщил об ударе дрона по администрации Грайворона Политика, 12:28
Легко сдать, продать или сохранить наследство: список ликвидных квартир РБК и ПИК, 12:26
Силуанов пообещал не складывать в «кубышку» допдоходы от изменений в НДФЛ Политика, 12:25
Глава «Империи сильнейших ведьм» частично признала вину Общество, 12:19