Тарпищев: Мирра Андреева и Медведев выступят на Олимпиаде в Париже

Тарпищев рассказал, кто из российских теннисистов сыграет на Олимпиаде

Глава Федерации тенниса России перечислил игроков, которые в случае допуска выступят в Париже. Это Медведев, Рублев, Хачанов, Сафиуллин, Касаткина, Самсонова, Александрова и Мирра Андреева

Мирра Андреева (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал ТАСС, кто из российских теннисистов должен выступить на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«Если не будет отказов и всех допустят, то у мужчин на Олимпиаде выступят Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов и Роман Сафиуллин, у женщин — Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и Мирра Андреева», — сказал Тарпищев.

17-летняя Андреева получила последнюю путевку благодаря успеху на «Ролан Гаррос», где она накануне обыграла вторую ракетку мира Арину Соболенко из Белоруссии и вышла в полуфинал.

Большинство участников Олимпиады в Париже в одиночном разряде определится на основании рейтинга ATP и WTA 10 июня. При этом каждую страну могут представлять не более четырех спортсменов в каждом разряде.

Окончательное решение о допуске российских спортсменов примет Международный олимпийский комитет (МОК) после проверки специальной комиссии на соответствие критериям нейтрального статуса.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.