Тарпищев рассказал, кто из российских теннисистов сыграет на Олимпиаде
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал ТАСС, кто из российских теннисистов должен выступить на Олимпийских играх 2024 года в Париже.
«Если не будет отказов и всех допустят, то у мужчин на Олимпиаде выступят Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов и Роман Сафиуллин, у женщин — Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и Мирра Андреева», — сказал Тарпищев.
17-летняя Андреева получила последнюю путевку благодаря успеху на «Ролан Гаррос», где она накануне обыграла вторую ракетку мира Арину Соболенко из Белоруссии и вышла в полуфинал.
Большинство участников Олимпиады в Париже в одиночном разряде определится на основании рейтинга ATP и WTA 10 июня. При этом каждую страну могут представлять не более четырех спортсменов в каждом разряде.
Окончательное решение о допуске российских спортсменов примет Международный олимпийский комитет (МОК) после проверки специальной комиссии на соответствие критериям нейтрального статуса.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.
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