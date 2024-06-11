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Спорт ,  
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В Бразилии назвали слишком мягким приговор за расизм в адрес Винисиуса

Глава CBF: приговор за расистские выкрики про Винисиуса был слишком мягким
Глава Бразильской конфедерации футбола Эдналдо Родригес считает, что восьмимесячные тюремные сроки трем фанатам являются слишком мягким наказанием, но все же это начало пути борьбы с расизмом
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Винисиус Жуниор (Фото: Omar Vega / Getty Images)

Трое фанатов «Валенсии», которых приговорили к восьми месяцам тюрьмы за расистские оскорбления в адрес темнокожего бразильского нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора, получили слишком мягкое наказание, но это шаг в правильном направлении. Такое мнение высказал глава Бразильской конфедерации футбола (CBF) Эдналдо Родригес, заявление которого опубликовано на сайте CBF.

«Решение является началом пути и показывает важность давления со стороны общества на власть, чтобы она действительно включилась в борьбу с расизмом. Я считаю это наказание слишком мягким, но все идет шаг за шагом. Расизм не исчезнет в одночасье. Решение такого масштаба дает нам больше сил для продолжения борьбы. Расистам нужно, по крайней мере, теперь бояться совершать такое ужасное преступление», — сказал Родригес.

Звезда «Реала» назвал себя «палачом расистов» после приговора болельщикам
Спорт
Винисиус Жуниор

В понедельник, 10 июня, в Испании впервые приговорили трех фанатов к восьмимесячным тюремным срокам за расистские кричалки про темнокожего бразильца в матче, который прошел в мае 2023 года. Однако они могут избежать тюрьмы, если судья утвердит приостановку приговора, поскольку они выразили раскаяние и написали письмо с извинениями.

Винисиус после этого приговора назвал себя «палачом расистов».

Бразилец ранее многократно подвергался расистским оскорблениям в Ла Лиге и говорил, что Испания превращается в страну расистов.

В прошлом сезоне форвард забил 24 гола в 39 матчах за «Реал» и был признан лучшим игроком Лиги чемпионов.

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Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол расизм Винисиус Реал Мадрид

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

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