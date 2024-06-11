Глава CBF: приговор за расистские выкрики про Винисиуса был слишком мягким

В Бразилии назвали слишком мягким приговор за расизм в адрес Винисиуса

Глава Бразильской конфедерации футбола Эдналдо Родригес считает, что восьмимесячные тюремные сроки трем фанатам являются слишком мягким наказанием, но все же это начало пути борьбы с расизмом

Винисиус Жуниор (Фото: Omar Vega / Getty Images)

Трое фанатов «Валенсии», которых приговорили к восьми месяцам тюрьмы за расистские оскорбления в адрес темнокожего бразильского нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора, получили слишком мягкое наказание, но это шаг в правильном направлении. Такое мнение высказал глава Бразильской конфедерации футбола (CBF) Эдналдо Родригес, заявление которого опубликовано на сайте CBF.

«Решение является началом пути и показывает важность давления со стороны общества на власть, чтобы она действительно включилась в борьбу с расизмом. Я считаю это наказание слишком мягким, но все идет шаг за шагом. Расизм не исчезнет в одночасье. Решение такого масштаба дает нам больше сил для продолжения борьбы. Расистам нужно, по крайней мере, теперь бояться совершать такое ужасное преступление», — сказал Родригес.

В понедельник, 10 июня, в Испании впервые приговорили трех фанатов к восьмимесячным тюремным срокам за расистские кричалки про темнокожего бразильца в матче, который прошел в мае 2023 года. Однако они могут избежать тюрьмы, если судья утвердит приостановку приговора, поскольку они выразили раскаяние и написали письмо с извинениями.

Винисиус после этого приговора назвал себя «палачом расистов».

Бразилец ранее многократно подвергался расистским оскорблениям в Ла Лиге и говорил, что Испания превращается в страну расистов.

В прошлом сезоне форвард забил 24 гола в 39 матчах за «Реал» и был признан лучшим игроком Лиги чемпионов.