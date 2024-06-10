Звезда «Реала» назвал себя «палачом расистов» после приговора болельщикам

Винисиус: «Я палач расистов, пусть другие боятся и прячутся в тени»

В Испании впервые осудили болельщиков за расистские кричалки против Винисиуса Жуниора. Бразилец заявил, что приговор поможет всем темнокожим людям

Винисиус Жуниор (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Бразильский нападающий «Реала» Винисиус Жуниор заявил в соцсети X, что после тюремных сроков для оскорбивших его болельщиков «Валенсии» другие расисты будут бояться так себя вести.

В понедельник в Испании впервые приговорили трех фанатов к восьмимесячным тюремным срокам за расистские кричалки про темнокожего бразильца в матче, который прошел в мае 2023 года. Однако они могут избежать тюрьмы, если судья утвердит приостановку приговора, поскольку они выразили раскаяние и написали письмо с извинениями.

Винисиус написал, что многие предлагали ему игнорировать оскорбления и просто играть в футбол, но он не готов быть жертвой расизма.

«Я палач расистов. Этот первый обвинительный приговор в Испании не ради меня, а ради всех темнокожих людей. Пусть другие расисты боятся, стыдятся и прячутся в тени», — заявил 23-летний футболист.

Винисиус многократно подвергался расистским оскорблениям в Ла Лиге и говорил, что Испания превращается в страну расистов.

Глава ФИФА Джанни Инфантино в прошлом году предложил бразильцу возглавить специальный комитет по борьбе с расизмом.

Винисиус в прошлом сезоне забил 24 гола в 39 матчах за «Реал» и был признан лучшим игроком Лиги чемпионов.