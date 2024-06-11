The Sun сообщила, что пьяного Фьюри выгнали из бара в Англии

На опубликованной газетой видеозаписи двое охранников выводят из заведения еле стоящего на ногах боксера, затем он уже на четвереньках ползает у входа в бар в Моркаме

Тайсон Фьюри (Фото: Richard Pelham / Getty Images)

Охранники вывели из одного из баров в Моркаме (графство Ланкашир) пьяного бывшего чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Тайсона Фьюри. Об этом сообщает The Sun, которая выложила соответствующую видеозапись.

Видео было сделано 7 июня. В ролике двое охранников выводят из заведения еле стоящего на ногах Фьюри, затем уже у входа в бар боксер ползет на четвереньках, после чего ударяется головой о фонарный столб при попытке подняться на ноги.

Источник, близкий к Фьюри, сообщил, что боксер не пил больше года, а сейчас переборщил и не очень хорошо себя чувствовал.

Фьюри 18 мая в Эр-Рияде уступил украинцу Александру Усику раздельным решением судей в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Их реванш должен состояться в конце года.

35-летний Фьюри потерпел первое поражение в карьере. До этого у него было 34 победы в 35 боях при одной ничьей в поединке с американцем Деонтеем Уайлдером в 2018 году.