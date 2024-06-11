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Евро-2024 ,  
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Нидерланды лишились второго футболиста за сутки из-за травмы перед Евро

Копмейнерс вслед за де Йонгом из-за травмы не сыграет за Нидерланды на Евро-2024
Сюжет
Евро-2024
Полузащитник «Аталанты» Тен Копмейнерс получил повреждение во время разминки перед товарищеским матчем против сборной Исландии. Ранее голландцы из-за травмы лишились Френки де Йонга из «Барселоны»
Тен Копмейнерс
Тен Копмейнерс (Фото: Marco Luzzani / Getty Images)

Полузащитник «Аталанты» и сборной Нидерландов Тен Копмейнерс пропустит чемпионат Европы из-за травмы. Об этом сообщается на странице национальной команды в соцсети Х.

26-летний Копмейнерс получил повреждение 10 июня во время разминки перед товарищеским матчем против сборной Исландии.

Это уже вторая потеря сборной Нидерландов перед Евро-2024. Накануне было объявлено, что из‑за травмы лодыжки турнир пропустит полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг. Вместо него в национальную команду вызвали Йена Матсена из дортмундской «Боруссии».

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Фото:Michael Bihlmayer / IMAGO / Global Look Press

Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в Берлине, Кельне, Франкфурте-на-Майне, Гельзенкирхене, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене, Штутгарте и Дортмунде.

Сборная Нидерландов сыграет в группе D вместе с командами Польши, Франции и Австрии.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Евро-2024 Нидерланды

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