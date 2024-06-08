Тарасова назвала плакат с Исинбаевой в Париже рекламой российского спорта

Заслуженный тренер СССР довольна, что подобная реклама появилась во Франции, ведь «без русских спорт — это просто смешно»

Татьяна Тарасова (Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press)

Посвященный предстоящим Олимпийским играм 2024 года плакат с изображением Елены Исинбаевой, который появился в Париже, является рекламой всего российского спорта. Об этом заявила ТАСС заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

Ранее в Париже заметили плакат с рекламой Олимпийских игр, на нем Исинбаева изображена со спины после завоевания золотой медали в прыжках с шестом на Олимпиаде в Пекине в 2008 году, а руках у нее флаг России.

«На мой взгляд, это огромная реклама Российской Федерации, российского спорта. Потому что без русских спорт — это просто смешно, мы были, есть и будем. И вот они показывают нам, что когда надо, они таким образом рекламируют Олимпийские игры», — сказала Тарасова.

Российские спортсмены смогут выступить на Играх в Париже только в нейтральном статусе, национальная символика на Олимпиаде будет запрещена.

Исинбаева является двукратной победительницей Олимпийских игр (2004, 2008), также в ее активе бронза Олимпиады (2012). Сейчас 42-летняя россиянка является членом Международного олимпийского комитета.