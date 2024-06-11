Умер 12-летний хоккеист клуба «Кристалл» из Новосибирской области

Клуб из Бердска назвал Макара Кириенко одним из своих лучших игроков. 10-й номер будет в «Кристалле» навсегда закреплен за скончавшимся защитником

Фото: Bruce Bennett / Getty Images

Бердский «Кристалл» сообщил на своей странице во «ВКонтакте» о смерти 12-летнего хоккеиста команды Макара Кириенко.

Причины его смерти не уточняется. Умер Кириенко 8 июня.

«Ушел из жизни один из лучших игроков «Кристалла-2011», наш номер 10. Удивительный, с невероятной силой воли, добрый и заботливый. Любимый сын, надежный друг и товарищ. Лучший защитник СФО сезона 2023/24», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Кириенко три дня боролся за жизнь. «Как три периода в хоккее. Он ярко жил, ярко играл, но ушел спокойно… Мы всегда будем тебя любить и помнить!» — сказано в сообщении.

«Кристалл» сообщил, что 10-й номер навсегда остается за скончавшимся хоккеистом.