В Нижнем Новгороде погиб 18-летний хоккеист «Заречья»

Роман Зырянов погиб под поездом. Нижегородская областная федерация хоккея выразила соболезнования родным и близким

Роман Зырянов (Фото: Нижегородская областная федерация хоккея)

Хоккеист нижегородского клуба «Заречье» Роман Зырянов погиб в возрасте 18 лет. Об этом сообщается на странице Нижегородской областной федерации хоккея во «ВКонтакте».

Обстоятельства его смерти не уточняются.

«Стало известно о трагической гибели лучшего нападающего прошедшего студенческого чемпионата, умного и талантливого парня Романа Зырянова. Федерация выражает искренние соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.

Портал «В городе N» сообщил, что Зырянов погиб под поездом.

В мае в Нижегородской области электричка насмерть сбила 15-летнего хоккеиста «Заречья-2009» Ивана Баженова.