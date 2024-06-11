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Спорт ,  
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Легенда НБА извинился после слов о Бобровском

Легенда НБА Баркли нецензурно высказался об игре Бобровского
Член Зала славы баскетбола Чарльз Баркли в эфире нецензурно восхитился игрой голкипера «Флориды» Сергея Бобровского в финальной серии Кубка Стэнли
Сергей Бобровский
Сергей Бобровский (Фото: Reuters)

Двукратный олимпийский чемпион по баскетболу Чарльз Баркли во время интервью в эфире Sportsnet назвал великолепной игру российского вратаря «Флорида Пантерз» Сергея Бобровского в финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Эдмонтон Ойлерз».

«Эдмонтон» в первой встрече финала играл отлично, но победить не смог — Бобровский был чертовски (в оригинале нецензурное слово. — РБК) хорош. Извините, он был просто великолепен. Прошу прощения у детей перед телевизором. Он был потрясающим», — заявил Баркли в эфире Sportsnet.

Бобровский вошел в тройку лучших во второй игре финала плей-офф НХЛ
Спорт
Сергей Бобровский

Бобровский отразил 18 бросков из 19 во втором матче финальной серии плей-офф НХЛ (4:1). Россиянин, который оформил шатаут в первом матче серии, стал седьмым голкипером в истории и третьим в ХХI веке, который пропустил менее двух шайб в первых двух матчах в финале плей-офф НХЛ.

Кроме того, ️Бобровский стал первым вратарем за 15 лет, который пропустил не более одной шайбы в первых двух матчах финала: в 2008 году голкипер «Детройт Ред Уингз» Крис Осгуд начал серию с двух сухих игр.

«Флорида» ведет в финальной серии до четырех побед со счетом 2–0.

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Авторы
Теги
Альвина Цаканян
Хоккей НХЛ Кубок Стэнли НБА Сергей Бобровский

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