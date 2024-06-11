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Спорт ,  
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Российскую хоккеистку впервые выбрали на драфте женской НХЛ

Российская хоккеистка Илона Маркова была выбрана «Бостоном»
Илона Маркова
Илона Маркова (Фото: wowilona_ / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Форвард Илона Маркова была выбрана в седьмом раунде под общим 37-м номером клубом «Бостон» на драфте североамериканской Профессиональной женской хоккейной лиги (PWHL).

Маркова стала первой в истории россиянкой, выбранной на драфте PWHL.

Первым номером драфта стала 24-летняя канадская хоккеистка Сара Филлье, задрафтованная «Нью-Йорком».

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22-летняя Маркова — воспитанница нижегородского СКИФа. С 2018 года выступает за уфимский клуб «Агидель», в составе которого трижды выигрывала Женскую хоккейную лигу (ЖХЛ) (2019, 2021, 2023).

В регулярном чемпионате ЖХЛ сезона 2023/24 Маркова набрала 40 очков в 42 матчах, забросив 14 шайб и отдав 26 голевых передач. В плей-офф ЖХЛ на ее счету 10 очков (пять голов и столько же голевых передач).

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Теги
Хоккей Бостон Брюинз НХЛ

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

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