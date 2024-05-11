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Кокорин в последнем туре чемпионата Кипра забил первый с февраля гол

Кокорин в последнем туре чемпионата Кипра забил первый с февраля гол за «Арис»
«Арис» завершил турнир разгромной победой над «Анортосисом» со счетом 4:0. Команда заняла четвертое место в чемпионате
Александр Кокорин
Александр Кокорин (Фото: ФК «Арис»)

Футболисты «Ариса» обыграли «Анортосис» со счетом 4:0 в заключительном матче чемпиона Кипра.

Один из голов на 54-й минуте забил российский форвард Александр Кокорин. Для него это первый мяч с 18 февраля.

Всего 33-летний форвард, который на этой неделе продлил контракт с клубом на один год, провел в нынешнем сезоне 32 матча в составе «Ариса» во всех турнирах, забил девять голов и сделал две результативные передачи.

«Арис», который был чемпионом Кипра в прошлом сезоне, нынешний завершил на четвертом месте и не квалифицировался в еврокубки.

Хотя «Арис» еще может получить путевку в Лигу конференций, если «Омония» обыграет «Пафос» в финале Кубка Кипра.

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Футбол Александр Кокорин Кипр
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