«Шахтер» 15-й раз в истории завоевал титул чемпиона Украины по футболу

«Шахтера» 11 мая победил киевское «Динамо» и за два тура до финиша обеспечил себе чемпионство

Фото: Stuart Franklin / Getty Images

Футболисты «Шахтера» победили киевское «Динамо» со счетом 1:0 в домашнем матче 28-го тура чемпионата Украины.

Единственный гол забил Георгий Судаков (33-я минута, с пенальти).

«Шахтер» выиграл 15-й матч подряд и за два тура до финиша обеспечил себе победу в чемпионате Украины. На счету команды 70 очков. У «Динамо» 63 очка, киевский клуб уже не сможет догнать «Шахтер».

«Шахтер» 15-й раз в истории и третий сезон подряд выиграл чемпионат Украины. На счету киевского «Динамо» 16 побед.

«Шахтер» не базируется и не проводит матчи в Донецке с 2014 года, когда там начались боевые действия. Сначала клуб переехал во Львов, затем в 2017–2020 годах проводил матчи в Харькове, а с мая 2020 года обосновался в Киеве.