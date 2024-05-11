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«Шахтер» 15-й раз в истории завоевал титул чемпиона Украины

«Шахтер» 15-й раз в истории завоевал титул чемпиона Украины по футболу
«Шахтера» 11 мая победил киевское «Динамо» и за два тура до финиша обеспечил себе чемпионство
Фото: Stuart Franklin / Getty Images
Фото: Stuart Franklin / Getty Images

Футболисты «Шахтера» победили киевское «Динамо» со счетом 1:0 в домашнем матче 28-го тура чемпионата Украины.

Единственный гол забил Георгий Судаков (33-я минута, с пенальти).

«Шахтер» выиграл 15-й матч подряд и за два тура до финиша обеспечил себе победу в чемпионате Украины. На счету команды 70 очков. У «Динамо» 63 очка, киевский клуб уже не сможет догнать «Шахтер».

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«Шахтер» 15-й раз в истории и третий сезон подряд выиграл чемпионат Украины. На счету киевского «Динамо» 16 побед.

«Шахтер» не базируется и не проводит матчи в Донецке с 2014 года, когда там начались боевые действия. Сначала клуб переехал во Львов, затем в 2017–2020 годах проводил матчи в Харькове, а с мая 2020 года обосновался в Киеве.

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