«Шахтер» оштрафовал футболиста за лайк под постом о победе сборной России

Полузащитник сборной Таджикистана Хусрав Тоиров был оштрафован на месячную зарплату

Фото: Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) Хусрава Тоирова

Полузащитник донецкого «Шахтера» и сборной Таджикистана Хусрав Тоиров будет оштрафован на месячную зарплату за то, что поставил лайк посту о победе сборной России. Об этом «Футбол 24» сообщили в украинском клубе.

19-летний Тоиров накануне поставил лайк посту в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) sports.ru, который был посвящен победе сборной России над командой Сербии в товарищеском матче. Россияне выиграли со счетом 4:0.

«Считаем это недопустимым и позорным поведением. Футболист будет оштрафован на месячную зарплату, а эти деньги будут направлены на обеспечение одного из подразделений ВСУ, о чем обязательно будем отчитываться», — рассказали в «Шахтере».

По сведениям «Футбол 24», зарплата Тоирова составляет около 300 тыс. грн в месяц (710 тыс. руб.).

Тоиров перешел в «Шахтер» в марте 2023 года. В нынешнем сезоне он не провел за основу украинского клуба ни одного матча.

«Шахтер» не базируется и не проводит матчи в Донецке с 2014 года, когда там начались боевые действия. Сначала клуб переехал во Львов, затем в 2017–2020 годах проводил матчи в Харькове, а с мая 2020 года обосновался в Киеве.