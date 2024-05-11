Сборная Латвии стартовала на чемпионате мира по хоккею с победы над Польшей

Сборная Латвии стартовала на ЧМ по хоккею с победы над Польшей

Польские хоккеисты, которые пробились в элитный дивизион чемпионата мира впервые с 2002 года, в стартовом матче уступили в овертайме со счетом 4:5

Фото: Maxim Thore / Keystone Press Agency / Global Look Press

Сборная Польши уступила команде Латвии в овертайме в первом матче на групповом турнире чемпионата мира по хоккею. Встреча группы B завершилась со счетом 4:5.

В составе поляков шайбы забросили Кшиштоф Мациас (16-я и 48-я минуты), Камиль Валенга (29) и Кристиан Дзюбиньски (57). У латвийцев отличились Роберт Мамчицс (23), Родриго Аболс (43), Каспарс Даугавиньш (53, 64) и Рихард Букартс (55).

Польша пробилась в элитный дивизион чемпионата мира впервые с 2002 года, Латвия на ЧМ-2023 завоевала бронзовые медали.

В параллельном матче в группе А сборная Дании победила команду Австрии со счетом 5:1.

Следующие матчи команды проведут 12 мая. Польша сыграет со Швецией, Латвия — с Францией, Дания — с Канадой, Австрия — со Швейцарией.

Чемпионат мира, который проходит в Праге и Остраве, завершится 26 мая.

Турнир в Чехии стал уже третьим чемпионатом мира, который сборные России и Белоруссии пропускают из-за отстранения со стороны международной федерации (IIHF).