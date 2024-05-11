Сборная Латвии стартовала на ЧМ по хоккею с победы над Польшей
Сборная Польши уступила команде Латвии в овертайме в первом матче на групповом турнире чемпионата мира по хоккею. Встреча группы B завершилась со счетом 4:5.
В составе поляков шайбы забросили Кшиштоф Мациас (16-я и 48-я минуты), Камиль Валенга (29) и Кристиан Дзюбиньски (57). У латвийцев отличились Роберт Мамчицс (23), Родриго Аболс (43), Каспарс Даугавиньш (53, 64) и Рихард Букартс (55).
Польша пробилась в элитный дивизион чемпионата мира впервые с 2002 года, Латвия на ЧМ-2023 завоевала бронзовые медали.
В параллельном матче в группе А сборная Дании победила команду Австрии со счетом 5:1.
Следующие матчи команды проведут 12 мая. Польша сыграет со Швецией, Латвия — с Францией, Дания — с Канадой, Австрия — со Швейцарией.
Чемпионат мира, который проходит в Праге и Остраве, завершится 26 мая.
Турнир в Чехии стал уже третьим чемпионатом мира, который сборные России и Белоруссии пропускают из-за отстранения со стороны международной федерации (IIHF).
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