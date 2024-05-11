Сборные Канады и Казахстана выиграли первые матчи на ЧМ по хоккею
Сборная Канады победила команду Великобритании в первом матче на групповом турнире чемпионата мира по хоккею. Встреча группы А завершилась со счетом 4:2.
В составе победителей шайбы забросили Майкл Бантинг (9-я минута), Брэндон Хэйгел (26) и Коннор Бедард (32, 36). У проигравших отличились Лиам Кирк (8) и Бен О'Коннор (49).
18-летний Бедард провел свой дебютный матч на чемпионате мира.
В параллельном матче в группе В сборная Казахстана обыграла команду Франции со счетом 3:1.
Следующие матчи команды проведут 12 мая. Канада сыграет с Данией, Великобритания — с Финляндией, Казахстан — со Словакией, Франция — с Латвией.
Чемпионат мира, который проходит в Праге и Остраве, завершится 26 мая.
Турнир в Чехии стал уже третьим чемпионатом мира, который сборные России и Белоруссии пропускают из-за отстранения со стороны международной федерации (IIHF).
Флагманские технологии для продуктивной жизни
Съемка фото и видео на профессиональном уровне
Производительность и максимально выносливый аккумулятор
Яркий дизайн и сбалансированные характеристики
Легкость и мощность для любых задач
Чистый звук и улучшенная эргономика