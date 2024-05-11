Сборные Казахстана и Канады стартовали с побед на чемпионате мира по хоккею

Сборные Канады и Казахстана выиграли первые матчи на ЧМ по хоккею

Канада обыграла команду Великобритании со счетом 4:2 благодаря дублю 18-летнего Коннора Бедарда. Казахстанцы оказались сильнее французов — 3:1

Фото: IMAGO / Andrea Branca / Global Look Press

Сборная Канады победила команду Великобритании в первом матче на групповом турнире чемпионата мира по хоккею. Встреча группы А завершилась со счетом 4:2.

В составе победителей шайбы забросили Майкл Бантинг (9-я минута), Брэндон Хэйгел (26) и Коннор Бедард (32, 36). У проигравших отличились Лиам Кирк (8) и Бен О'Коннор (49).

18-летний Бедард провел свой дебютный матч на чемпионате мира.

В параллельном матче в группе В сборная Казахстана обыграла команду Франции со счетом 3:1.

Следующие матчи команды проведут 12 мая. Канада сыграет с Данией, Великобритания — с Финляндией, Казахстан — со Словакией, Франция — с Латвией.

Чемпионат мира, который проходит в Праге и Остраве, завершится 26 мая.

Турнир в Чехии стал уже третьим чемпионатом мира, который сборные России и Белоруссии пропускают из-за отстранения со стороны международной федерации (IIHF).