Даниил Медведев с победы стартовал на «Мастерсе» в Риме
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг турнира ATP серии «Мастерс» в Риме.
Во втором круге 28-летний россиянин, посеянный на турнире под вторым номером, победил британца Джека Дрэйпера, 40-ю ракетку мира, со счетом 7:5. 6:4.
Медведев, как один из сеянных, начал турнир со второго круга. Его следующим соперником будет серб Хамад Медьедович (121-й номер рейтинга ATP).
Медведев сейчас занимает четвертое место в рейтинге АТР. За карьеру он выиграл 20 титулов ATP в одиночном разряде.
Завершил борьбу в Риме россиянин Аслан Карацев. Во втором круге он уступил американцу Томми Полу, 16-й ракетке мира, со счетом 4:6, 2:6.
Турнир в Риме с призовым фондом €7,87 млн завершится 19 мая. Он относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир ATP.
Флагманские технологии для продуктивной жизни
Съемка фото и видео на профессиональном уровне
Производительность и максимально выносливый аккумулятор
Яркий дизайн и сбалансированные характеристики
Легкость и мощность для любых задач
Чистый звук и улучшенная эргономика