Даниил Медведев обыграл британца Дрэйпера на старте «Мастерса» в Риме

Даниил Медведев с победы стартовал на «Мастерсе» в Риме

Первая ракетка России победил британца Джека Дрэйпера в двух сетах. Его следующим соперником будет серб Хамад Медьедович

Даниил Медведев (Фото: Mike Hewitt / Getty Images)

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг турнира ATP серии «Мастерс» в Риме.

Во втором круге 28-летний россиянин, посеянный на турнире под вторым номером, победил британца Джека Дрэйпера, 40-ю ракетку мира, со счетом 7:5. 6:4.

Медведев, как один из сеянных, начал турнир со второго круга. Его следующим соперником будет серб Хамад Медьедович (121-й номер рейтинга ATP).

Медведев сейчас занимает четвертое место в рейтинге АТР. За карьеру он выиграл 20 титулов ATP в одиночном разряде.

Завершил борьбу в Риме россиянин Аслан Карацев. Во втором круге он уступил американцу Томми Полу, 16-й ракетке мира, со счетом 4:6, 2:6.

Турнир в Риме с призовым фондом €7,87 млн завершится 19 мая. Он относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир ATP.