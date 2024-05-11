Умер украинский спортивный комментатор Сергей Савелий

Савелию было 68 лет. Он работал на десяти Олимпийских играх, комментировал первый матч в истории чемпионата Украины по футболу

Фото: Личный архив Сергея Савелия

Известный украинский спортивный журналист и комментатор Сергей Савелий скончался в возрасте 68 лет. Об этом сообщает «Суспiльне Спорт».

Причина его смерти не уточняется. Отмечается, что в последнее время комментатор боролся с болезнью.

Савелий освещал десять Олимпийских игр с места событий, в том числе комментировал первую в истории Украины церемонию открытия Олимпиады в 1994 году в Лиллехаммере.

Также Савелий комментировал первый матч в истории чемпионата Украины по футболу.

Савелий является заслуженным журналистом Украины, в 2016 году был удостоен награды имени Игоря Заседы «За честь и достоинство в спортивной журналистике» от Ассоциации спортивных журналистов Украины.

В конце апреля на 76-м году жизни скончался бывший главный тренер сборной Украины по футболу Михаил Фоменко, который руководил командой на чемпионате Европы — 2016.