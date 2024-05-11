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Клуб Слуцкого продлил беспроигрышную серию в китайской лиге до 11 матчей

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого продлил рекордную беспроигрышную серию до 11 матчей
«Шанхай Шэньхуа» сыграл нулевую ничью с «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер». Команда Слуцкого пока не потерпела ни одного поражения и лидирует в турнире
Леонид Слуцкий
Леонид Слуцкий (Фото: ФК «Шанхай Шэньхуа»)

Футболисты «Шанхай Шэньхуа» сыграли вничью с командой «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер» в гостевом матче 11-го тура чемпионата Китая.

Встреча завершилась со счетом 0:0.

«Шанхай Шэньхуа», который с января возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий, не проиграл пока ни одного матча в сезоне, рекордная для клуба беспроигрышная серия продолжается.

Клуб Слуцкого забил на 90-й минуте и вырвал ничью в чемпионате Китая
Спорт
Леонид Слуцкий

«Шанхай Шэньхуа» остается на первом месте в турнирной таблице чемпионата Китая, набрав 27 очков. На втором месте «Шанхай Порт» (24), «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер» расположился на шестой строчке (15).

В следующем туре «Шанхай Шэньхуа» 15 мая примет «Циндао Хайню».

Слуцкий — бывший главный тренер сборной России; с ноября 2022-го, после ухода из казанского «Рубина», оставался без команды. На протяжении карьеры возглавлял «Москву», ЦСКА, «Крылья Советов», «Халл Сити», «Витесс» и другие клубы.

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Теги
Футбол Китай Леонид Слуцкий (тренер) ФК Шанхай Шэньхуа
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