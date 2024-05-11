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Джокович рассказал о самочувствии после попадания бутылкой по голове

Джокович заявил, что избежал серьезной травмы после попадания бутылкой по голове
Первая ракетка мира заявил, что с ним все в порядке и он отдыхает в отеле с пакетом льда. На голову сербского теннисиста случайно упала наполненная водой бутылка, когда он раздавал автографы после матча на турнире в Риме
Новак Джокович
Новак Джокович (Фото: Dan Istitene / Getty Images)

Первая ракетка мира серб Новак Джокович написал в соцсети Х, что не получил серьезных травм в результате удара бутылкой по голове после матча второго круга на турнире ATP серии «Мастерс» в Риме.

«Спасибо за ваше беспокойство. Это был несчастный случай, со мной все хорошо, я отдыхаю в отеле с пакетом льда. Увидимся в воскресенье», — написал Джокович.

Джокович получил удар бутылкой по голове на «Мастерсе» в Риме
Спорт
Новак Джокович

Инцидент произошел после победы Джоковича над французом Корентеном Муте. Бутылка упала на теннисиста, когда он покидал корт и раздавал автографы зрителям. После удара серб упал на колени, спустя некоторое время его увели со стадиона. Эта бутылка выпала из рюкзака одного из болельщиков, когда он наклонился, чтобы попросить автограф у теннисиста.

По словам организаторов, у Джоковича появилась шишка на голове, его осмотрели врачи. Спортсмен также не провел пресс-конференцию после матча. В воскресенье Джокович проведет матч третьего круга против чилийца Алехандро Табило.

Турнир в Риме с призовым фондом €7,87 млн завершится 19 мая. Он относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир ATP.

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Иван Витченко Иван Витченко
теннис Новак Джокович
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