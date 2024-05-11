Джокович рассказал о самочувствии после попадания бутылкой по голове
Первая ракетка мира серб Новак Джокович написал в соцсети Х, что не получил серьезных травм в результате удара бутылкой по голове после матча второго круга на турнире ATP серии «Мастерс» в Риме.
«Спасибо за ваше беспокойство. Это был несчастный случай, со мной все хорошо, я отдыхаю в отеле с пакетом льда. Увидимся в воскресенье», — написал Джокович.
Инцидент произошел после победы Джоковича над французом Корентеном Муте. Бутылка упала на теннисиста, когда он покидал корт и раздавал автографы зрителям. После удара серб упал на колени, спустя некоторое время его увели со стадиона. Эта бутылка выпала из рюкзака одного из болельщиков, когда он наклонился, чтобы попросить автограф у теннисиста.
По словам организаторов, у Джоковича появилась шишка на голове, его осмотрели врачи. Спортсмен также не провел пресс-конференцию после матча. В воскресенье Джокович проведет матч третьего круга против чилийца Алехандро Табило.
Турнир в Риме с призовым фондом €7,87 млн завершится 19 мая. Он относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир ATP.
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