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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Российские гребцы-слаломисты лишились шансов отобраться на Олимпиаду

Российские гребцы-слаломисты лишились шансов отобраться на Олимпиаду из-за Чехии
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Главный тренер сборной России по гребному слалому Максим Образцов сообщил, что россиян не допустили на квалификационные соревнования в Чехии
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Российские спортсмены лишились шансов отобраться на Олимпийские игры 2024 года в Париже в гребном слаломе. Об этом ТАСС сообщил главный тренер национальной команды Максим Образцов.

Квалификационный олимпийский турнир пройдет в Праге с 7 по 9 июня, это последний шанс для гребцов-слаломистов отобраться на Игры. Но россияне там не выступят.

Образцов рассказал, что Международная федерация каноэ провела опрос среди стран, которые в 2024 году будут принимать международные старты, на предмет возможности участия россиян. «Я не в курсе, что именно ответили чехи, но до квалификационного турнира в Праге мы не допущены, поэтому возможности отобраться на Олимпиаду у россиян нет», — сообщил тренер.

Российский каноист завоевал лицензию на Олимпиаду
Спорт
Захар Петров (в центре)

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. В гребном слаломе у сборной России была лишь одна медаль за историю Игр — бронза Михаила Кузнецова и Дмитрия Ларионова в Пекине в 2008 году в каноэ-двойке.

В гребле на байдарках и каноэ у россиян две лицензии на Олимпиаду-2024 — их завоевали Захар Петров в каноэ-одиночке на 1000 м и Алексей Коровашков / Иван Штыль в каноэ-двойках на 500 м.

В академической гребле российские спортсмены отказались выступать в Париже в нейтральном статусе.

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Иван Витченко Иван Витченко
гребной спорт Олимпиада-2024
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