Головин оценил попадание в команду сезона во французской Лиге 1

Головин о попадании в команду сезона Лиги 1 в FC 24: приятно там оказаться

Футболист «Монако» и сборной России заявил, что ему приятно оказаться в одном списке с главными действующими лицами чемпионата Франции

Александр Головин (Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин заявил ТАСС, что ему приятно попасть в символическую сборную сезона французской Лиги 1 в футбольном симуляторе FC 24.

«Безусловно, приятно оказаться в такой команде. Это все очень сильные игроки, которые действительно многое определяют и решают в чемпионате Франции. По сути, они являются главными действующими лицами лиги», — сказал Головин.

Сборная сезона Лиги 1 в FC 24 была опубликована 10 мая. В частности, в нее вошли чемпионы мира в составе сборной Франции Килиан Мбаппе и Усман Дембеле из ПСЖ.

Сам Головин сейчас восстанавливается от травмы левой лодыжки. 20 апреля «Монако» сообщал, что футболист пропустит несколько недель. «Все идет по плану. Пока занимаюсь по индивидуальной программе. Естественно, очень хочу сыграть и помочь ребятам в борьбе за путевку в Лигу чемпионов. Но нужно полностью восстановиться», — рассказал россиянин.

В нынешнем сезоне на счету полузащитника сборной России шесть голов и шесть передач в 25 матчах чемпионата Франции.