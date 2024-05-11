Мишустин предложил назначить хабаровского губернатора министром спорта

Михаил Дегтярев до назначения на пост главы Хабаровского края был председателем комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи

Михаил Дегтярев (Фото: Komsomolskaya Pravda / Global look press)

Премьер-министр Михаил Мищустин предложил назначить на пост министра спорта губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева.

«Помимо опыта работы в должности главы региона, он дважды избирался в качестве депутата Госдумы, где возглавлял Комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Немаловажно, что он является мастером спорта по фехтованию, призером всероссийских и международных соревнований. Михаил Дегтярев обладает необходимыми компетенциями, чтобы ответить на вызовы, которые стоят перед отраслью и продолжить активное развитие этой сферы», — отметил пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков.

Бывший министр спорта Матыцын перейдет на другую работу.

7 мая источники РБК рассказали, что исполняющий обязанности главы Минспорта Олег Матыцин может не войти в состав нового правительства. В пятницу 10 мая РБК сообщил, что на пост министра спорта России обсуждаются три кандидатуры — Дегтярев, а также два заместителя Матыцина Одес Байсултанов и Азат Кадыров.



Позже глава ЛДПР Леонид Слуцкий, выступая на заседании Думы по утверждению премьер-министра, предложил Михаилу Мишустину назначить представителя партии Дегтярева на пост главы Министерства спорта. «Он мастер спорта, фехтовальщик, хороший организатор. Он, безусловно, справится с этим важнейшим участком. Надеюсь, наше предложение будет поддержано», — сказал он.

Согласно ст. 116 Конституции, правительство во главе с председателем сложило полномочия перед вновь избранным президентом. В соответствии с Основным законом президент назначает председателя правительства, его заместителей и федеральных министров после утверждения Госдумой. 10 мая Госдума утвердила кандидатуру Михаила Мишустина, предложенную президентом Владимиром Путиным на пост премьера. Госдума рассмотрит кандидатов в министры 14 мая, сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

Дягтерев с 2020 года является главой Хабаровского края. Тогда после ареста губернатора Сергея Фургала, президент Владимир Путин назначил Дегтярева исполняющим обязанности главы края. В 2021 году Дегтярев одержал победу на выборах, за него проголосовали 56,81% Его основная соперница — член партии «Справедливая Россия» Марина Ким — получила 25,39%.

Дегтярев до прихода на пост главы Хабаровского края был председателем комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. С 2018 года он входит в состав правления Федерации хоккея России (ФХР). За время председательства в Комитете он неоднократно выступал с яркими заявлениями. Например в 2017 году, комментируя решение о продлении санкций Международного паралимпийского комитета (МПК) в отношение Паралимпийского комитета России (ПКР), заявил следующее: «На мой взгляд, проигрыш Великобритании в споре за право проведения ЧМ-2018 по футболу и отстранение наших атлетов напрямую связаны. Это такая месть британцев нашей стране и спортсменам».

За время работы в Думе он предлагал запретить хранение и оборот доллара на территории России, перекрасить Кремль в белый цвет, ввести женщинам выходные во время критических дней, запретить донорство гомосексуалистам, ввести официальный праздник — День трезвости, запретить иностранному бизнесу использовать бренд «водка». Дегтярев был одним из инициаторов закона об уголовном наказании за склонение к допингу.

Матыцин возглавлял спортивное министерство с января 2020 года. В 2022 году российских спортсменов и национальные команды отстранили почти от всех крупнейших соревнований. Со временем часть федераций и спортсменов получили возможность участия на турнирах, но под нейтральным флагом. Министр спорта неоднократно высказывался в поддержку россиян, которые имеют возможность выступить на Олимпиаде 2024 в Париже.