Месси возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых игроков в Америке

В топ-10 вошли шесть игроков MLS, список с большим отрывом по зарплате ($20,4 млн в год) возглавляет Лионель Месси

Лионель Месси (Фото: Azael Rodriguez / Getty Images)

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси возглавил топ-10 футболистов, выступающих в Северной и Южной Америке, по уровню зарплаты, пишет бразильская газета O Tempo.

Шесть игроков из первой десятки выступают в MLS. В топ-5 вошел бывший форвард «Зенита» Себастьян Дриусси.