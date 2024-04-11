ЦСКА ответил на жалобы агентов игрока из-за условий продления контракта
ЦСКА предложил бразильскому защитнику Виллиану Роше лучшие условия по сравнению с действующим контрактом, хотя может продлить соглашение в одностороннем порядке. Об этом в своем телеграм-канале заявил директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.
В четверг Metaratings сообщил о желании 29-летнего Роши остаться в ЦСКА, если ему улучшат финансовые условия. Контракт бразильца действует до июня 2025-го с опцией продления. В агентстве игрока заявили, что предложение «армейцев» «не соответствует стоимости игрока», который стоит «гораздо больше», чем в 2022 году.
По словам Брейдо, у ЦСКА есть право в одностороннем порядке продлить контракт с игроком до лета 2026 года, «что клуб и планирует сделать».
«Однако мы также хотим показать свое отношение к игроку, отметив его качественную самоотверженную игру, поэтому предлагаем лучшие условия, нежели они прописаны в контракте применительно к продлению», — отметил Брейдо.
Роша стал игроком ЦСКА в сентябре 2022 года, перейдя из португальского «Портимоненсе».
В этом сезоне у Роши два мяча и передача в 28 играх.
ЦСКА идет четвертым в РПЛ.