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ЦСКА ответил на жалобы агентов игрока из-за условий продления контракта

ЦСКА ответил на жалобы агентов Виллиана Роши из-за условий продления контракта
Представители Виллиана Роши считают, что ЦСКА предложил бразильцу недостаточно денег, но в клубе заявили, что могут продлить контракт в одностороннем порядке, и предложили игроку улучшенные условия
Виллиан Роша
Виллиан Роша (Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press)

ЦСКА предложил бразильскому защитнику Виллиану Роше лучшие условия по сравнению с действующим контрактом, хотя может продлить соглашение в одностороннем порядке. Об этом в своем телеграм-канале заявил директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.

В четверг Metaratings сообщил о желании 29-летнего Роши остаться в ЦСКА, если ему улучшат финансовые условия. Контракт бразильца действует до июня 2025-го с опцией продления. В агентстве игрока заявили, что предложение «армейцев» «не соответствует стоимости игрока», который стоит «гораздо больше», чем в 2022 году.

По словам Брейдо, у ЦСКА есть право в одностороннем порядке продлить контракт с игроком до лета 2026 года, «что клуб и планирует сделать».

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«Однако мы также хотим показать свое отношение к игроку, отметив его качественную самоотверженную игру, поэтому предлагаем лучшие условия, нежели они прописаны в контракте применительно к продлению», — отметил Брейдо.

Роша стал игроком ЦСКА в сентябре 2022 года, перейдя из португальского «Портимоненсе».

В этом сезоне у Роши два мяча и передача в 28 играх.

ЦСКА идет четвертым в РПЛ.

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол ФК ЦСКА Российская премьер-лига (РПЛ) Виллиан Роша
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