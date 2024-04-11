«Спартак» объявил об уходе технического директора Пола Эшуорта

Пол Эшуорт занимал в клубе пост спортивного, а после технического директора

Пол Эшуорт (Фото: Телеграм-канал ФК «Спартак»)

Московский «Спартак» объявил об отставке Пола Эшуорта с поста технического директора.

«Благодарим Пола за реализованные им проекты и желаем успехов в будущем», — говорится в сообщении.

Эшуорт пришел в «Спартак» в сентябре 2022 года, а в декабре 2023-го перешел на должность технического директора. Вместо британца спортдиректором стал португалец Томаш Амарал.

Эшуорт ранее работал в России — в 2005 году он был спортивным директором «Ростова». В качестве тренера Эшуорт возглавлял латвийские «Вентспилс», «Ригу» и «Сконто», нигерийский «Саншайн Старз», был исполнительным директором и и.о. главного тренера в казахстанской «Астане». В 2021–2022 годах работал в клубе Английской премьер-лиги «Брайтон» на должности видеоаналитика.

«Спартак» начал весеннюю часть сезона с двух ничьих и поражения в РПЛ, оставшись в начале апреля единственной командой без забитых голов. Из-за этого в СМИ опять стали обсуждать возможную отставку Гильермо Абаскаля с поста главного тренера. Но 7 апреля «Спартак» смог одержать волевую победу (2:1) и, по данным источников «РБК Спорт», в клубе не стали собирать совет директоров для увольнения тренера, но его могут отправить в отставку по ходу сезона, если результаты клуба будут хуже нынешних.

После 22 матчей «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 35 очками.