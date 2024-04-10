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Эксклюзив

«Абаскаль остановился». Нужно ли «Спартаку» увольнять главного тренера

Легенды «Спартака» и экс-советник Федуна выступили за увольнение Абаскаля
СМИ регулярно пишут, что «Спартак» близок к увольнению главного тренера, но пока Гильермо Абаскаль сохраняет свое место. «РБК Спорт» спросил экспертов, стоит ли московскому клубу проститься с испанским специалистом
Гильермо Абаскаль
Гильермо Абаскаль (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Разговоры об увольнении главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля на днях разгорелись с новой силой. По ходу игры с «Динамо» 7 апреля, когда «Спартак» уступал со счетом 0:1, журналист Иван Карпов написал в своем телеграм-канале, что Абаскаль будет уволен вне зависимости от результата («красно-белые» в итоге выиграли 2:1). На следующий день «Спорт-Экспресс» сообщил, что 9 сентября состоится совет директоров «Спартака», на котором могут объявить об отставке тренера.

Позднее «РБК Спорт» выяснил, что совет директоров собираться все-таки не будет, а Абаскаль доработает по крайней мере до матча с «Сочи», который пройдет 13 апреля. При этом, по словам источников, испанец может быть уволен по ходу сезона, если результаты клуба будут хуже нынешних.

«РБК Спорт» собрал мнения экспертов о том, стоит ли увольнять испанского специалиста.

«Спартак» сейчас располагается в таблице РПЛ на шестом месте и имеет в своем активе 35 очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет девять очков, от идущего третьим «Динамо» — три. В 24-м туре РПЛ «Спартак» 13 апреля в гостях сыграет с «Сочи».

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года, в феврале прошлого года испанский специалист продлил контракт до лета 2025-го. Ранее испанец работал в швейцарских «Базеле», «Кьяссо» и «Лугано», итальянском «Асколи» и греческом «Волосе».

Мнения экспертов

Евгений Ловчев, бывший защитник сборной СССР и «Спартака»

«Абаскаля увольняют после каждой игры, когда проигрывают. «Спартак» играет неважно. Можно вспомнить, что когда Абаскаль пришел, команда играла интересно, создавала много моментов. Сейчас тренер остановился, от него нет совершенствования. Сейчас есть хорошие игроки. Например, Тео Бонгонда, когда только пришел, казалось, звезда — а сейчас никакущий. То же самое Мозес. Взяли Олега Рябчука, который в запасе сидит. Я не вижу развития игроков в команде. Кроме того, что игроки сами виновны, конечно, виноват тренер в первую очередь. Вопрос не одной-двух игр, ничего не поменяется. Этот тренер учится на «Спартаке», но «Спартак» не та команда в России, на которой надо учиться. Это претендент на золото в каждом сезоне. Надо понять, готова ли с этим тренером команда бороться за золото и развиваться? Я не вижу, чтобы Абаскаль мог что-то дать. Для меня совершенно очевидно, что нужно расставаться, если есть понимание, что ничего лучшего он не принесет команде», — сказал Ловчев «РБК Спорт».

Вячеслав Колосков, почетный президент РФС

«Абаскаля увольняют уже два года. Пусть пока работает. Эти слухи больше давят на него и на команду. Может, кто-то умышленно разжигает, чтоб каким-то образом создать обстановку неуверенности. Я считаю, что эту тему вряд ли стоит развивать. Кроме вреда, ничего не принесет. Если смотреть по игре, то всех тренеров РПЛ надо увольнять, все плохо играют. Нет команды, которая понравилась бы: то тайм хорошо, то простоят. Я бы дал возможность всем тренерам доиграть до конца сезона», — отметил Колосков в беседе с «РБК Спорт».

Егор Титов, бывший полузащитник сборной России и «Спартака»

«Решение о смене тренера надо было принимать сразу. Тренер и тренерский штаб потеряли контроль над командой. Мы видим, что они выходят потерянные и не знают, что делать. Главное в футболе — это позиционная атака. То, как ты контролируешь мяч и сколько делаешь передач, очень важно. Этого не было ничего. Не было ни одного опасного момента — это прям буквально. Проблема в количестве потерь мяча возникает не первый матч. В игре с «Зенитом» это очень сильно бросалось в глаза, с «Динамо» тоже. Элементарные потери мяча — это беда последних игр сегодняшнего «Спартака», — сказал Титов «Р-Спорт».

Андрей Тихонов, бывший футболист и тренер «Спартака»

«Много разговоров на тему, нужен ли Абаскаль. Это серьезный вопрос. Мне непросто говорить об этом как тренеру. Нужно понимать, что происходит внутри, какое доверие руководства к Абаскалю. Мое мнение: вопрос давно назрел. Каждый год какие‑то завышенные амбиции и ожидания. И ничего не происходит. Значит нужно делать что‑то наверху», — заявил Тихонов в эфире «Матч ТВ».

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна

«Абаскаль должен уйти. При нем команда не становится стабильнее. Его надо было еще раньше убирать. Этот сезон можно считать провальным», — цитирует Камоцци «СЭ».

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Альвина Цаканян
Футбол ФК Спартак Москва Российская премьер-лига (РПЛ) Гильермо Абаскаль
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