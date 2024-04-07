Ферстаппен в третий раз подряд выиграл Гран-при Японии «Формулы-1»
Трехкратный чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Японии, который прошел в Судзуке. Второе место занял его партнер по Red Bull Серхио Перес, третье — Карлос Сайнс-младший из Ferrari.
Нидерландец выиграл третью из четырех гонок в сезоне и в третий раз победил в Судзуке. На прошлом Гран-при в австралийском Мельбурне 24 марта Ферстаппен сошел на четвертом круге из-за возгорания тормозного диска и прервал серию из девяти побед.
В топ-10 Гран-при Японии также попали:
4. Шарль Леклер (Ferrari);
5. Ландо Норрис (McLaren);
6. Фернандо Алонсо (Aston Martin);
7. Джордж Расселл (Mercedes);
8. Оскар Пиастри (McLaren);
9. Льюис Хэмилтон (Mercedes);
10. Юки Цунода (RB).
Гонка была остановлена красными флагами на первом круге из-за столкновения Даниэля Риккардо (RB) и Александра Албона (Williams), оба сошли с дистанции.
Общий зачет пилотов возглавляет Ферстаппен (77 очков), второй — Перес (64), третий — Леклер (59).
Red Bull лидирует в Кубке конструкторов (141 очко), опережая Ferrari (120) и McLaren (69).
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