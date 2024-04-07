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Ферстаппен в третий раз подряд выиграл Гран-при Японии «Формулы-1»

Пилот Red Bull Ферстаппен в третий раз выиграл Гран-при Японии «Формулы-1»
Макс Ферстаппен одержал третью победу в сезоне, став первым в Судзуке. В тройку призеров также попали Серхио Перес и Карлос Сайнс-младший
Макс Ферстаппен и Карлос Сайнс-младший (слева направо)
Макс Ферстаппен и Карлос Сайнс-младший (слева направо) (Фото: Androniki Christodoulou / Reuters)

Трехкратный чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Японии, который прошел в Судзуке. Второе место занял его партнер по Red Bull Серхио Перес, третье — Карлос Сайнс-младший из Ferrari.

Нидерландец выиграл третью из четырех гонок в сезоне и в третий раз победил в Судзуке. На прошлом Гран-при в австралийском Мельбурне 24 марта Ферстаппен сошел на четвертом круге из-за возгорания тормозного диска и прервал серию из девяти побед.

В топ-10 Гран-при Японии также попали:

4. Шарль Леклер (Ferrari);

5. Ландо Норрис (McLaren);

6. Фернандо Алонсо (Aston Martin);

7. Джордж Расселл (Mercedes);

8. Оскар Пиастри (McLaren);

9. Льюис Хэмилтон (Mercedes);

10. Юки Цунода (RB).

Ферстаппен выиграл четвертую подряд квалификацию в сезоне «Формулы-1»
Спорт
Макс Ферстаппен

Гонка была остановлена красными флагами на первом круге из-за столкновения Даниэля Риккардо (RB) и Александра Албона (Williams), оба сошли с дистанции.

Общий зачет пилотов возглавляет Ферстаппен (77 очков), второй — Перес (64), третий — Леклер (59).

Red Bull лидирует в Кубке конструкторов (141 очко), опережая Ferrari (120) и McLaren (69).

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Теги
Анна Сатдинова
«Формула-1» Макс Ферстаппен Япония
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