Пилот Red Bull Ферстаппен в третий раз выиграл Гран-при Японии «Формулы-1»

Ферстаппен в третий раз подряд выиграл Гран-при Японии «Формулы-1»

Макс Ферстаппен одержал третью победу в сезоне, став первым в Судзуке. В тройку призеров также попали Серхио Перес и Карлос Сайнс-младший

Макс Ферстаппен и Карлос Сайнс-младший (слева направо) (Фото: Androniki Christodoulou / Reuters)

Трехкратный чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Японии, который прошел в Судзуке. Второе место занял его партнер по Red Bull Серхио Перес, третье — Карлос Сайнс-младший из Ferrari.

Нидерландец выиграл третью из четырех гонок в сезоне и в третий раз победил в Судзуке. На прошлом Гран-при в австралийском Мельбурне 24 марта Ферстаппен сошел на четвертом круге из-за возгорания тормозного диска и прервал серию из девяти побед.

В топ-10 Гран-при Японии также попали: 4. Шарль Леклер (Ferrari); 5. Ландо Норрис (McLaren); 6. Фернандо Алонсо (Aston Martin); 7. Джордж Расселл (Mercedes); 8. Оскар Пиастри (McLaren); 9. Льюис Хэмилтон (Mercedes); 10. Юки Цунода (RB).

Гонка была остановлена красными флагами на первом круге из-за столкновения Даниэля Риккардо (RB) и Александра Албона (Williams), оба сошли с дистанции.

Общий зачет пилотов возглавляет Ферстаппен (77 очков), второй — Перес (64), третий — Леклер (59).

Red Bull лидирует в Кубке конструкторов (141 очко), опережая Ferrari (120) и McLaren (69).