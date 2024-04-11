Тарасова словами «сошел с ума» оценила молитву Баха за отмену Игр дружбы

Пранкеры Вован и Лексус опубликовали видео разговора с главой МОК, где он повторяет молитву об отмене Игр дружбы. Татьяна Тарасова считает, что здравомыслящий человек на такое бы не пошел

Татьяна Тарасова (Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press)

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила ТАСС, что человек в здравом уме не стал бы молиться за отмену Игр дружбы, как глава МОК Томас Бах в разговоре с российскими пранкерами.

Ранее российские провластные пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали видео разговора с Бахом и зампредом Еврокомиссии Маргаритисом Схинасом. Они вслед за загримированным под «африканского политика» Столяровым попросили «святых Вована и Лексуа помочь принять правильное решение, чтобы предотвратить эти Игры дружбы».

Тарасова призналась, что не видела саму видеозапись. «Но если это действительно так, то он (Бах), наверное, сошел с ума. В здравом уме и светлой памяти такого сделать нельзя», — сказала тренер.

Игры дружбы пройдут в сентябре в Москве и Екатеринбурге. В оргкомитете в апреле заявили, что участие в соревнованиях подтвердили «десятки стран», но не назвали их.

МОК неоднократно выступал против Игр дружбы, обвиняя из-за них Россию в политизации спорта и предостерегая других страны от участия в этих соревнованиях. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ноябре заявил, что у МОК нет монополии на организацию турниров.