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«Барселона» и ПСЖ отказались общаться с телеканалом из-за шутки

Перед игрой бывший помощник главного тренера мадридского «Атлетико» заявил, что звезда «Барселоны» может закончить жизнь уличным актером. Это не понравилось УЕФА, а также ПСЖ и «Барселоне»
Ламин Ямаль (&laquo;Барселона&raquo;) и Лукас Беральдо (ПСЖ) в борьбе за матч
Ламин Ямаль («Барселона») и Лукас Беральдо (ПСЖ) в борьбе за матч (Фото: REUTERS)

Футболисты «Барселоны» и ПСЖ после первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов отказались общаться с крупнейшим испаноязычным телевещателем Movistar из-за шутки в адрес полузащитника каталонского клуба Ламина Ямаля. Об этом заявил представитель телеканала Рикардо Сьерра, которого цитирует AS.

Матч ПСЖ — «Барселона» прошел 11 апреля в Париже и завершился со счетом 2:3.

Перед игрой аналитик Movistar Херман Бургос, бывший помощник главного тренера мадридского «Атлетико» Диего Симеоне, сказал в эфире: «Если у Ямаля не получится в футболе, он окажется у светофора» (в Аргентине уличные артисты встают перед машинами и устраивают небольшое представление, жонглируя мячами, после чего просят денег. — «РБК Спорт»). Этот комментарий сочли расистским.

Бургос вскоре принес извинения. «Это был комментарий без попытки кого-то задеть, — отметил аргентинский эксперт. — Если кто-то обиделся, я приношу публичные извинения. В наше время нужно адаптироваться ко всему, и именно это мы и делаем».

Ответственный за прямой эфир Рикардо Сьерра после матча заявил: «Я понимаю, что многие зрители ожидали, что мы побеседуем с «Барсой», но УЕФА, ПСЖ и «Барселона» уведомили нас, что не собираются с нами общаться, поскольку были крайне недовольны комментарием, сделанным на нашей съемочной площадке во время превью.

«Я извинился из-за произошедшего, — добавил он. — Мы также должны сделать это в эфире».

Позже Movistar опубликовал в соцсетях извинения, заверив, что примет соответствующие меры.

Ямалю 16 лет, он является самым юным голеадором «Барселоны», сборной Испании и Лиги чемпионов. Также он является самым юным участников плей-офф Лиги чемпионов.

Movistar — крупнейшая телекоммуникационная компания в испаноязычном регионе.

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Теги
Руслан Алиев
ПСЖ ФК Барселона Лига Чемпионов СМИ УЕФА Ламин Ямаль
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