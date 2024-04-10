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«Барселона» обыграла ПСЖ в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов

«Барселона» обыграла ПСЖ в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов
Встреча на «Парк де Пренс» завершилась со счетом 2:3. Ответная игра пройдет 16 апреля в Испании
Игроки &laquo;Барселоны&raquo;
Игроки «Барселоны» (Фото: David Ramos / Getty Images)

Футболисты «Барселоны» в гостях обыграли «Пари Сен-Жермен» со счетом 2:3 в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Голы в составе победителей забили Рафинья (37-я, 62-я минуты) и Андреас Кристенсен (77). У ПСЖ голами отличились Усман Дембеле (48) и Витор Феррейра (50)

Ответная игра состоится 16 апреля в Испании.

Второй матч дня между мадридским «Атлетико» и дортмундской «Боруссией» завершился победой испанцев со счетом 2:1.

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Фото:Denis Doyle / Getty Images

ПСЖ и «Барселона» в четвертый раз встречаются в четвертьфинале Лиги чемпионов. Главным тренером французской команды является Луис Энрике, который во главе «Барселоны» выиграл в 2015 году главный еврокубковый турнир.

«Барселона» выиграла у ПСЖ два последних четвертьфинала, а также одержала знаменитую победу со счетом 6:1 в ответном матче 1/8 финала ЛЧ сезона 2016/17, когда в первой игре уступила 0:4.

ПСЖ победил «Барселону» в четвертьфинале в сезоне 1994/95, а также взял верх в последнем противостоянии команд в плей-офф, победив с общим счетом 5:2 в 1/8 финала ЛЧ-2020/21.

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