Лидер РПЛ «Краснодар» сенсационно вылетел из Кубка России

«Краснодар» уступил дома «Ахмату» со счетом 1:2, Джон Кордоба не забил пенальти

Фото: телеграм-канал ФК «Краснодар»

Футболисты «Краснодара» дома проиграли грозненскому «Ахмату» со счетом 1:2 в матче второго этапа 1/4 финала «пути регионов» в Кубке России.

У хозяев отличился Джон Кордоба (56-я минута). В составе гостей дубль сделал Бернард Бериша (66, 72 — с пенальти).

В концовке первого тайма Кордоба не реализовал пенальти — Вадим Ульянов отбил 11-метровый в своем дебютном матче за «Ахмат».

«Краснодар» сейчас занимает первое место в РПЛ, «Ахмат» идет на 14-й строчке.

«Ахмат» вышел в первый этап полуфинала «пути регионов», ранее это сделал «Локомотив». На втором этапе 1/4 финала еще сыграют «Акрон» — «Спартак» и «Урал» — «Рубин». В полуфинале «пути РПЛ» встретятся «Зенит» — «Ростов» и ЦСКА — «Динамо» (Москва).

Розыгрыш Кубка России в нынешнем сезоне снова проходит по схеме с выбыванием после двух поражений (double elimination). На каждой стадии плей-офф «пути РПЛ», за исключением финала, проигравшая команда опускается в нижнюю сетку («путь регионов»). Команды из нижней сетки покидают турнир после первого поражения.