Врач «Динамо» рассказал о сроках восстановления Тюкавина после операции

Нападающий порвал крестообразную связку в матче с «Ростовом» 2 марта. По словам клубного врача Александра Родионова, очень низкая вероятность, что Тюкавин успеет восстановиться к старту следующего сезона

Константин Тюкавин (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Нападающий «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин, который перенес операцию на колене, вряд ли успеет восстановиться к первому туру чемпионата России следующего сезона. Об этом «Матч ТВ» рассказал врач московского клуба Александр Родионов.

«Это всегда классический срок, который дается, он не нами придуман — до восьми месяцев. Первые три месяца показывают, может ли игрок вернуться раньше», — сказал Родионов.

По словам врача «Динамо», рисковать здоровьем Тюкавина никто не будет. «Это середина июля, очень низкая вероятность [восстановления к первому туру РПЛ]. Мы не будем подгоняться под эти сроки и рисковать здоровьем молодого спортсмена. У него впереди вся карьера, ему нужно побить все рекорды», — добавил Родионов.

Форвард порвал переднюю крестообразную связку в матче РПЛ с «Ростовом» 2 марта (1:1), позднее он перенес операцию в клинике Мюнхена.

В прошлом сезоне РФС признал Тюкавина лучшим футболистом России, он также получил награду «Джентльмен года».