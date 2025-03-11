Врач «Динамо» рассказал о сроках восстановления Тюкавина после операции
Нападающий «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин, который перенес операцию на колене, вряд ли успеет восстановиться к первому туру чемпионата России следующего сезона. Об этом «Матч ТВ» рассказал врач московского клуба Александр Родионов.
«Это всегда классический срок, который дается, он не нами придуман — до восьми месяцев. Первые три месяца показывают, может ли игрок вернуться раньше», — сказал Родионов.
По словам врача «Динамо», рисковать здоровьем Тюкавина никто не будет. «Это середина июля, очень низкая вероятность [восстановления к первому туру РПЛ]. Мы не будем подгоняться под эти сроки и рисковать здоровьем молодого спортсмена. У него впереди вся карьера, ему нужно побить все рекорды», — добавил Родионов.
Форвард порвал переднюю крестообразную связку в матче РПЛ с «Ростовом» 2 марта (1:1), позднее он перенес операцию в клинике Мюнхена.
В прошлом сезоне РФС признал Тюкавина лучшим футболистом России, он также получил награду «Джентльмен года».
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