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Лидера «Динамо» Тюкавина прооперировали в Мюнхене

Лидера «Динамо» Тюкавина прооперировали в Мюнхене после разрыва «крестов»
Тюкавин порвал крестообразную связку в матче с «Ростовом» 2 марта и после операции будет восстанавливаться около полугода
Константин Тюкавин
Константин Тюкавин (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Нападающий московского «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин перенес операцию на колене в клинике Мюнхена, сообщила пресс-служба клуба.

В клубе уточнили «РИА Новости», что Тюкавин вернется в расположение «Динамо» в начале следующей недели.

Форвард порвал переднюю крестообразную связку в матче РПЛ с «Ростовом» 2 марта (1:1). Срок восстановления 22-летнего форварда составит около полугода.

Тюкавин в этом сезоне забил восемь мячей и сделал три голевые передачи в 22 матчах.

В прошлом сезоне РФС признал его лучшим футболистом России, он также получил награду «Джентльмен года».

В сборной России, за которую Тюкавин отыграл шесть матчей и забил один гол, пожелали ему скорейшего возвращения на поле.

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол ФК Динамо Москва Константин Тюкавин
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