Лидера «Динамо» Тюкавина прооперировали в Мюнхене
Нападающий московского «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин перенес операцию на колене в клинике Мюнхена, сообщила пресс-служба клуба.
В клубе уточнили «РИА Новости», что Тюкавин вернется в расположение «Динамо» в начале следующей недели.
Форвард порвал переднюю крестообразную связку в матче РПЛ с «Ростовом» 2 марта (1:1). Срок восстановления 22-летнего форварда составит около полугода.
Тюкавин в этом сезоне забил восемь мячей и сделал три голевые передачи в 22 матчах.
В прошлом сезоне РФС признал его лучшим футболистом России, он также получил награду «Джентльмен года».
В сборной России, за которую Тюкавин отыграл шесть матчей и забил один гол, пожелали ему скорейшего возвращения на поле.
Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».