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Дзюба рассказал, что пробовал корм для животных

Дзюба рассказал, что пробовал корм для животных и плакал при просмотре фильма
Лучший бомбардир в истории российского футбола ответил на вопросы категории «Было — не было», рассказав несколько интересных фактов
Артем Дзюба
Артем Дзюба (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Нападающий тольяттинского «Акрона» и лучший бомбардир в истории российского футбола Артем Дзюба ответил на несколько вопросов из категории «Было — не было». Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Кубка России.

В частности, Дзюба признался, что пробовал корм для животных, участвовал в драке, ел просроченные продукты, зная об этом, плакал при просмотре фильма, выдумывал историю для того, чтобы впечатлить девушку, а также читал сообщения в чужом телефоне.

При этом Дзюба заявил, что никогда не флиртовал ради выгоды.

36-летний Дзюба 9 марта в матче РПЛ против «Крыльев Советов» забил 234-й гол, став лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Он побил рекорд Александра Кержакова.

Дзюба — четырехкратный чемпион России в составе «Зенита», с которым также взял два Кубка и четыре Суперкубка страны. Кроме того, на протяжении карьеры Дзюба выступал за «Спартак», «Томь», «Ростов», «Зенит», тульский «Арсенал», турецкий «Адана Демирспор» и «Локомотив». С сентября играет в Тольятти.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Артем Дзюба ФК Акрон
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