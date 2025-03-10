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Гимнаст рассказал об отказе чемпионке Игр в допуске из-за фото на 9 Мая

Маринов: чемпионке Олимпиады Листуновой отказали в допуске из-за фото на 9 Мая
FIG отказала в нейтральном статусе 19-летней гимнастке Виктории Листуновой. Ее партнер по сборной Даниел Маринов объяснил, что причиной стала фотография на параде в День Победы
Виктория Листунова
Виктория Листунова (Фото: Jamie Squire / Getty Images)

Олимпийская чемпионка Виктория Листунова не получила нейтральный статус для участия в международных соревнованиях «из-за фотографии с парада на 9 Мая», заявил в эфире «Матч ТВ» чемпион России по спортивной гимнастике Даниел Маринов.

«Когда приходит отказ, с ним приходят и соответствующие документы, в которых говорится, почему именно тебе отказано. И у нее было вот такое», — отметил Маринов. Он добавил, что тему отказа в статусе гимнасты обсуждали с главой FIG Моринари Ватанабэ.

Маринов оказался в числе первых 12 членов сборной по спортивной гимнастике, которым международная федерация одобрила нейтральный статус. Листуновой в списке не было.

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Листуновой 19 лет, она чемпионка Игр в Токио в командном многоборье и абсолютная чемпионка Европы 2021 года. Гимнастка с февраля восстанавливается после разрыва ахиллова сухожилия.

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Анна Сатдинова
спортивная гимнастика
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