«Манчестер Юнайтед» построит новый стадион на 100 тыс. зрителей

Клуб показал первые концепт-изображения арены, которая будет построена недалеко от «Олд Траффорда»

Фото: ФК «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» на своем сайте объявил о намерении построить новый стадион на 100 тыс. мест, а также показал первые концепт-изображения арены.

«Стадион и более широкий проект реконструкции района Олд Траффорд могут принести экономике Великобритании дополнительные £7,3 млрд в год, что означает масштабные социальные и экономические выгоды обществу и региону в целом, включая возможное создание 92 тыс. новых рабочих мест, более 17 тыс. новых домов, а также привлечение дополнительных 1,8 млн посетителей в год», — говорится в сообщении.

Совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф заявил, что «сегодня начинается невероятно захватывающее путешествие к созданию того, что станет величайшим футбольным стадионом в мире».

«Наш нынешний стадион блестяще служил нам последние 115 лет, но он отстал от лучших арен в мировом спорте. Строя рядом с существующим местом, мы сможем сохранить суть «Олд Траффорд», одновременно создав по-настоящему современный стадион, который преобразит впечатления болельщиков, всего в нескольких шагах от нашего исторического дома», — добавил Рэтклифф.

Нынешний домашний стадион МЮ «Олд Траффорд» был открыт в 1910 году, несколько раз его реконструировали. С вместимостью в 74197 зрителей это второй по величине футбольный стадион после «Уэмбли» в Великобритании.

Фото: ФК «Манчестер Юнайтед»