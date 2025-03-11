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Дзюба заявил, что готов к новым вершинам после рекордного гола

Форвард «Акрона» 9 марта забил 234-й гол за карьеру, побив рекорд Александра Кержакова. 36-летний футболист поблагодарил всех причастных к своему достижению
Артем Дзюба
Артем Дзюба (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба, установивший рекорд по голам за карьеру в российском футболе, в своем телеграм-канале высказал благодарность всем к этому причастным.

«Хочу сказать спасибо всем моим партнерам, без вас этого рекорда не было бы. Спасибо семье, близким и друзьям, которые всю карьеру рядом и поддерживают в любые моменты, очень ценю и люблю вас. Спасибо всем болельщикам, без вас футбол — ничто. Я счастлив и готов к новым вершинам, вместе с «Акроном», — написал Дзюба.

Дзюба заявил, что готов к новым вершинам после рекордного гола
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36-летний Дзюба 9 марта в матче РПЛ против «Крыльев Советов» забил 234-й гол, став лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Он побил рекорд Александра Кержакова.

Дзюба — четырехкратный чемпион России в составе «Зенита», двукратный обладатель Кубка страны и четырехкратный обладатель Суперкубка. В «Акрон» перешел в сентябре 2024 года. Ранее играл за «Спартак» (Москва), «Томь», «Ростов», «Зенит», «Арсенал» (Тула), турецкий «Адана Демирспор» и «Локомотив» (Москва).

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Футбол Артем Дзюба ФК Акрон
Александр Кержаков фото

Александр Кержаков

спортсмен, футболист, футбольный тренер
27 ноября 1982 года
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