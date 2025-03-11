Александр Емельяненко показал видео с операции на позвоночнике

Боец ММА снял видео из больничной палаты, а также выложил ролик с самой операции. По словам Емельяненко, он в шоке от того, какой кусок вытащили из позвоночника, который и давил на спинной мозг

Александр Емельяненко (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Боец ММА Александр Емельяненко выразил благодарность докторам НИИ имени Н.В. Склифосовского, которые сделали ему операцию на позвоночнике. Спортсмен выложил в телеграм-канале видео из больничной палаты.

По словам Емельяненко, он попросил записать небольшое видео с операции, момент с этим также вошел в ролик бойца.

«Я прямо в шоке, какой кусок вытащили, который давил на спинной мозг. Низкий поклон всем докторам, делавшим мне операцию. Низкий поклон всему НИИ Склифосовского. Спасибо вам», — сказал Емельяненко.

На прошлой неделе 43-летний спортсмен сообщил, что межпозвоночная грыжа «придавила спинной мозг» и ему потребуется операция с десятимесячным периодом восстановления.

У Емельяненко на 29 марта в Минске был запланирован бой по правилам бокса с блогером Артемом Тарасовым, которого он уже побеждал в 2021 году.