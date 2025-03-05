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Боец Александр Емельяненко заявил, что у него отнялись ноги

Боец ММА сообщил, что межпозвоночная грыжа «придавила спинной мозг» и ему потребуется операция с десятимесячным периодом восстановления. На конец марта у Емельяненко был запланирован реванш с блогером Тарасовым
Александр Емельяненко
Александр Емельяненко (Фото: news.ru / Global Look Press)

Боец ММА Александр Емельяненко сообщил в телеграм-канале, что получил травму спины, которая потребует операции, и он не сможет тренироваться десять месяцев.

«У меня разошлись межпозвоночные диски, оттуда вылезла грыжа и полностью придавила спинной мозг, у меня отнялись ноги», — сказал 43-летний Емельяненко в видео из больничной палаты.

У Емельяненко на 29 марта в Минске был запланирован бой по правилам бокса с блогером Артемом Тарасовым, которого он уже побеждал в 2021 году.

В декабре 2024-го Емельяненко за 36 секунд победил Алексея Гончарова на турнире NFL в Ингушетии.

Всего Емельяненко провел в ММА 39 поединков, 29 выиграл, в девяти потерпел поражение и один завершил вничью.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

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Анна Сатдинова
смешанные единоборства (ММА) Александр Емельяненко
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