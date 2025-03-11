Анкалаев дебютировал в рейтинге лучших бойцов UFC

Анкалаев дебютировал в рейтинге UFC вне зависимости от весовых категорий

Российский боец, который стал чемпионом UFC в полутяжелом весе, занял шестую строчку в рейтинге лучших бойцов промоушена вне зависимости от весовых категорий

Магомед Анкалаев (Фото: Ian Maule / Getty Images)

Россиянин Магомед Анкалаев после завоевания чемпионского титула UFC в полутяжелом весе дебютировал в рейтинге лучших бойцов промоушена вне зависимости от весовых категорий (P4P). Новый рейтинг опубликован на сайте UFC.

Анкалаев, который впервые стал чемпионом UFC, занял в рейтинге шестую строчку.

Россиянин 9 марта победил единогласным решением судей бразильца Алекса Перейру и отобрал у него чемпионский пояс. Перейра в рейтинге Р4Р опустился на пять строчек, на восьмое место.

Лидером рейтинга P4P выступает россиянин Ислам Махачев, чемпион в легком весе.

На счету 32-летнего Анкалаева 20 побед, одно поражение и одна ничья в ММА. У 37-летнего Перейры 12 побед и три поражения, ранее он также был чемпионом UFC в среднем весе.