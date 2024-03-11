Вратарь Кочетков попал в топ-3 претендентов на приз лучшему новичку НХЛ

Российский вратарь попал в топ-3 претендентов на приз лучшему новичку НХЛ

Лидером голосования среди обозревателей сайта НХЛ предсказуемо стал Коннор Бедард из «Чикаго», на втором месте — защитник «Миннесоты» Брок Фэйбер, на третьем — вратарь «Каролины» Петр Кочетков

Петр Кочетков (Фото: Matt Krohn / USA Today Sports / Reuters)

Российский голкипер «Каролина Харрикейнз» Петр Кочетков стал третьим в списке главных претендентов на приз лучшему новичку сезона «Колдер Трофи» в НХЛ по версии обозревателей официального сайта лиги.

Приз вручается по итогам регулярного сезона по результатам голосования членов Ассоциации спортивных журналистов НХЛ.

Главным претендентом стал первый номер драфта прошлого года, форвард «Чикаго Блэкхокс» Коннор Бедард, на втором месте — защитник «Миннесота Уайлд» Брок Фэйбер.

На восьмом месте в списке оказался россиянин Дмитрий Воронков из «Коламбус Блю Джэкетс».

Бедарду, который считается самым талантливым игроком своего поколения, в январе сломали челюсть и он пропустил несколько недель. На счету 18-летнего канадца 19 голов и 27 передач в 51 матче сезона.

У Фэйбера 37 очков (6+31) в 65 матчах.

Кочетков выиграл 17 из 33 матчей, в том числе три провел на ноль.

«Колдер Трофи» из россиян в разные годы получали Павел Буре, Сергей Самсонов, Евгений Набоков, Александр Овечкин, Евгений Малкин, Артемий Панарин и Кирилл Капризов.