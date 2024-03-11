 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Российский вратарь попал в топ-3 претендентов на приз лучшему новичку НХЛ

Вратарь Кочетков попал в топ-3 претендентов на приз лучшему новичку НХЛ
Лидером голосования среди обозревателей сайта НХЛ предсказуемо стал Коннор Бедард из «Чикаго», на втором месте — защитник «Миннесоты» Брок Фэйбер, на третьем — вратарь «Каролины» Петр Кочетков
Петр Кочетков
Петр Кочетков (Фото: Matt Krohn / USA Today Sports / Reuters)

Российский голкипер «Каролина Харрикейнз» Петр Кочетков стал третьим в списке главных претендентов на приз лучшему новичку сезона «Колдер Трофи» в НХЛ по версии обозревателей официального сайта лиги.

Приз вручается по итогам регулярного сезона по результатам голосования членов Ассоциации спортивных журналистов НХЛ.

Главным претендентом стал первый номер драфта прошлого года, форвард «Чикаго Блэкхокс» Коннор Бедард, на втором месте — защитник «Миннесота Уайлд» Брок Фэйбер.

На восьмом месте в списке оказался россиянин Дмитрий Воронков из «Коламбус Блю Джэкетс».

Тренера Капризова признали первой звездой дня в НХЛ за рискованный ход
Спорт
Кирилл Капризов

Бедарду, который считается самым талантливым игроком своего поколения, в январе сломали челюсть и он пропустил несколько недель. На счету 18-летнего канадца 19 голов и 27 передач в 51 матче сезона.

У Фэйбера 37 очков (6+31) в 65 матчах.

Читайте на РБК Pro
Минус 40% ложных вызовов. Как нейросети вкалывают в службах поддержки
Биткоин стал самым желанным активом. Какие стратегии есть у инвестора
Обмен заблокированными активами: с какими рисками сталкиваются россияне
Люди стали забывать номера телефонов: чем опасна цифровая амнезия

Кочетков выиграл 17 из 33 матчей, в том числе три провел на ноль.

«Колдер Трофи» из россиян в разные годы получали Павел Буре, Сергей Самсонов, Евгений Набоков, Александр Овечкин, Евгений Малкин, Артемий Панарин и Кирилл Капризов.

Кредит наличными от ВТБ на цели личные!

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

На цели личные!
 

Оформить заявку

Решение от 2 минут
 

Оформить заявку

От 5000 до 40 млн руб.
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Реклама. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. 0+

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Хоккей НХЛ Петр Кочетков
Материалы по теме
Тарасенко стал третьей звездой дня в НХЛ во второй игре после смены клуба
Спорт
Клуб НХЛ «Детройт» обменял российского форварда в «Сан-Хосе»
Спорт
Ничушкин отличился в первом матче НХЛ после программы реабилитации
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 марта
EUR ЦБ: 99,13 (+0,26) Инвестиции, 16:18 Курс доллара на 12 марта
USD ЦБ: 90,63 (-0,12) Инвестиции, 16:18
Простор и логика: какая квартира подойдет большой семье 22:40
В «Газпроме» прошли кадровые перестановки Бизнес, 22:37
Столтенберг напомнил Макрону об общем подходе после слов об Украине Политика, 22:28
Власти согласовали пересмотр расчета налога на вклады сроком свыше года Финансы, 22:23
Российский вратарь попал в топ-3 претендентов на приз лучшему новичку НХЛ Спорт, 22:01
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при аварии на ТЭЦ в Туве Общество, 21:57
Власти одобрили проект об оптимизации налоговых выплат и полномочиях ФНС Экономика, 21:44
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
Лыжник Большунов заболел перед чемпионатом России Спорт, 21:42
Экс-главу «Ленфильма» потребовали заочно арестовать Общество, 21:42
Почему Байден решил разорвать личные отношения с Нетаньяху Политика, 21:28
Выезд чиновников за границу будет регулировать комиссия по гостайне Политика, 21:25
Экс-партнер Шумахера подал в суд на «Формулу-1» из-за упущенного титула Спорт, 21:21
Сборная России объявила финальный состав на матчи с Сербией и Парагваем Спорт, 21:17
Руководство «Спартака» выбрало четырех кандидатов на пост тренера команды Спорт, 21:14