Тренера Капризова признали первой звездой дня в НХЛ за рискованный ход

В НХЛ впервые с 2017 года в овертайме заменили вратаря на полевого игрока

Кирилл Капризов (Фото: USA TODAY Sports via Reuters Connect)

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Джон Хайнс стал первой звездой прошедшего игрового дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается на сайте НХЛ.

В ночь на 11 марта «Миннесота» обыграла в оветайме дома «Нэшвилл Предаторз» со счетом 4:3. В ходе дополнительного времени Хайнс заменил вратаря на полевого игрока. Согласно правилам НХЛ, за поражение в овертайме начисляется одно очко. Но при замене вратаря на полевого игрока команда не получает очко в случае поражения. В НХЛ впервые с 2017 года в овертайме заменили вратаря на полевого игрока.

«Миннесота» является конкурентом на попадание в плей-офф. От ближайшего конкурента за место в Кубке Стэнли команда отстает на шесть очков (три победы). Отставание является весомым, поэтому Джон Хайнс пошел на риск ради заметного увеличения шанса на победу.Автором победного гола стал Мэттью Болди, который поразил ворота на четвертой минуте овертайма с передачи россиянина Кирилла Капризова.

В НХЛ тренеров редко включают в число трех звезд дня. Не чаще двух раз в год.

Второй звездой дня стал канадский нападающий «Чикаго Блэкхокс» Коннор Бедард — два гола и передача в домашнем матче с «Аризона Койотс» (7:4). Тройку лучших замкнул канадский форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид — гол и две передачи в гостевой встрече с «Питтсбург Пингвинз» (4:0).