Большунов стал победителем Деминского марафона в классическом стиле
Трехкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов победил в Деминском марафоне свободным стилем на 50 км, который прошел в Рыбинске (Ярославская область). Большунов преодолел дистанцию за 1 час 49 минут 28 секунд.
Денис Спицов и Александр Гребенько заняли второе и третье место соответственно, отставая от лидера на 23 секунды. Следом расположились Алексей Червоткин (+0,24) и Артем Мальцев (+0,24).
В женском марафоне гонку выиграла Светлана Заборская с результатом 2:01.17. Второй стала Ольга Царева (+0,01), третьей — Ольга Вокуева (+0,03).
27-летний Большунов — трехкратный олимпийский чемпион, четырехкратный серебряный и двукратный бронзовый призер Олимпиад. Один раз становился чемпионом мира, шесть раз — серебряным призером мировых первенств, один раз — бронзовым, по два раза выигрывал общий зачет Кубка мира и многодневную гонку «Тур де Ски».
Большунов в нынешнем сезоне выиграл все личные гонки, в которых стартовал. Без золота он остался только в эстафете на Спартакиаде сильнейших, где сборная Архангельской области стала седьмой.
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