Отец чемпиона «Формулы-1» потребовал уволить главу команды Red Bull
Йос Ферстаппен, отец трехкратного чемпиона «Формулы-1» Макса Ферстаппена, предрек развал команды Red Bull, если ее главой останется Кристиан Хорнер. Об этом он заявил Daily Mail.
В начале февраля Хорнера обвинила в неподобающем поведении одна из сотрудниц, однако команда после независимого расследования не увидела причин увольнять специалиста, который возглавляет Red Bull с 2005 года. По данным газеты, в пятницу, 1 марта, между Хорнером и отцом гонщика произошел скандал в паддоке после квалификации Гран-при Бахрейна.
«Пока он остается, в команде сохраняется напряжение», — заявил Ферстаппен-старший. По его словам, команда находится под угрозой распада. «Так продолжаться не может. В команде будет взрыв. Он [Хорнер] играет жертву, хотя именно он является причиной проблем», — отметил отец гонщика.
Хорнер в свою очередь считает Ферстаппена-старшего организатором кампании против него, но тот обвинения отверг.
Макс Ферстаппен выиграл первую гонку сезона.
Йос Ферстаппен в 1994–2003 годах был пилотом «Формулы-1», провел более 100 гонок, но только дважды попадал в призеры. Он с детства тренировал своего сына в картинге, был его менеджером и остается его близким советником.
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