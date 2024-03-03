Отец чемпиона «Формулы-1» потребовал уволить главу команды Red Bull

Red Bull не стала увольнять Кристиана Хорнера после обвинений в неподобающем поведении. Йос Ферстаппен считает, что из-за Хорнера в команде сохраняется напряжение, а тот обвиняет отца чемпиона в заговоре с целью его сместить

Принц Гарри и Кристиан Хорнер (слева направо) (Фото: Mark Thompson / Getty Images)

Йос Ферстаппен, отец трехкратного чемпиона «Формулы-1» Макса Ферстаппена, предрек развал команды Red Bull, если ее главой останется Кристиан Хорнер. Об этом он заявил Daily Mail.

В начале февраля Хорнера обвинила в неподобающем поведении одна из сотрудниц, однако команда после независимого расследования не увидела причин увольнять специалиста, который возглавляет Red Bull с 2005 года. По данным газеты, в пятницу, 1 марта, между Хорнером и отцом гонщика произошел скандал в паддоке после квалификации Гран-при Бахрейна.

«Пока он остается, в команде сохраняется напряжение», — заявил Ферстаппен-старший. По его словам, команда находится под угрозой распада. «Так продолжаться не может. В команде будет взрыв. Он [Хорнер] играет жертву, хотя именно он является причиной проблем», — отметил отец гонщика.

Хорнер в свою очередь считает Ферстаппена-старшего организатором кампании против него, но тот обвинения отверг.

Макс Ферстаппен выиграл первую гонку сезона.

Йос Ферстаппен в 1994–2003 годах был пилотом «Формулы-1», провел более 100 гонок, но только дважды попадал в призеры. Он с детства тренировал своего сына в картинге, был его менеджером и остается его близким советником.